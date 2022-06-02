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التربية تقرر تأجيل امتحانات الصف الثالث المتوسط إلى إشعار اخر

التربية تقرر تأجيل امتحانات الصف الثالث المتوسط إلى إشعار اخر

اعلنت وزارة التربية ، اليوم الخميس، تأجيل امتحانات الصف الثالث المتوسط إلى إشعار اخر، فيما اشارت الى تشكيل لجنة تحقيقية عاجلة بسبب تسرب اسئلة مادة الرياضيات.
وبحسب وثيقة صادرة من وكيل الوزارة للشؤون الفنية رئيس اللجنة الدائمة للامتحانات العامة حسين صبري اللامي،  فإن “اللجنة الدائمة للامتحانات العامة قررت تأجيل امتحانات الصف الثالث المتوسط الى اشعار اخر وذلك لثبوت تسرب أسئلة مادة الرياضيات على مواقع التواصل الاجتماعي”.

ووفق الوثيقة، “تم تشكيل لجنة تحقيق وزارية عاجلة تتولى التحقيق بالموضوع ومحاسبة المقصرين وفقا للقانون”.

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