التربية تقرر تأجيل امتحانات الصف الثالث المتوسط إلى إشعار اخر

اعلنت وزارة التربية ، اليوم الخميس، تأجيل امتحانات الصف الثالث المتوسط إلى إشعار اخر، فيما اشارت الى تشكيل لجنة تحقيقية عاجلة بسبب تسرب اسئلة مادة الرياضيات.