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التربية: توصلنا الى بعض الخيوط للمتورطين في تسريب أسئلة الرياضيات وهدفها تدمير العملية التربوية

 أكدت وزارة التربية، على ان تسريب اسئلة امتحان مادة الرياضيات لن يمر  بسهولة ، وان من قام بهذا الفعل المشين سيحاسب أمام الشعب قريبا.

وقالت الوزارة في بيان لها  ان” هناك تحقيقات عاجلة منذ ساعات الفجر الأولى داخل وزارة التربية بمشاركة جهات أمنية تعمل على التحقيق في هذا العمل الخطير، كاشفة عن التوصل الى خيوط بعض المتورطين الذين تعمدوا على تسريب الاسئلة لغايات رخيصة ودنيئة”. .

واضافت الوزارة أنها “ستقوم بعرض الفاعل امام القضاء لينال جزاءه العادل بأشد العقوبات التي يستحقها جراء فعله الآثم، لافتة الى انها ستبقى حريصة دوماً على مجهود الطلبة الدراسي”.

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