التنسيقي يبلغ بلاسخارت دعمه لمبادرة المستقلين

بعد الإحاطة التي قدّمتها أمام مجلس الأمن الدولي، بدأت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، جولة جديدةً من المباحثات مع الفرقاء السياسيين لحلِّ الخلافات وإنهاء حالة الجمود.

والتقت بلاسخارت امس الأربعاء رئيس تحالف الفتح هادي العامري الذي استقبلها في مكتبه ببغداد، لبحث مجمل الأوضاع السياسية وآخر التطورات في المشهد المحلي. وأبلغ العامري، أحد قادة الإطار التنسيقي، رئيسة بعثة الأمم المتحدة، دعم كتلته “لمبادرة المستقلين التي تتضمن رؤى متقاربة بين الطرفين”، مشدداً على “ضرورة إعلان تشكيل الكتلة الأكبر وضمان حق المكون الاجتماعي الأكبر”.

وأوضح العامري أنَّ “الإطار منفتح مع كل من يريد تقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى نقطة الالتقاء والتفاهم من أجل إنهاء الانسداد الحاصل وتشكيل حكومة قادرة على تحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات وجميع الملفات المهمة التي تحقق مصالح الشعب العراقي”. وفي 15 أيار 2022، أعلن أعضاء مجلس النواب من “المستقلين” خارطة طريق لحل الانسداد السياسي في البلاد وتشكيل الحكومة المقبلة، وتضمنت سبع نقاط.

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