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الجبوري: اللجنة الامتحانية الوزارية مخترقة .. الوزارة تعتمد آليات قديمة

اكد عضو لجنة التربية النيابية السابقة النائب عادل الجبوري , الخميس , وجود اختراق للجنة الامتحانية الوزارية أدى الى تسريب الأسئلة قبل ساعات من الامتحانات, مشيرا الى ان الاليات القديمة مازالت تعمل بها الوزارة دون استخدام التكنلوجيا الحديثة لحماية الأسئلة الوزارية من التسرب .
وقال الجبوري في تصريح ان “تجربتنا التحقيقية بشان تسريب الأسئلة الوزارية لمختلف المراحل الدراسية المشمولة بالامتحانات الوزارية كبيرة ورغم تاكيدنا على استخدام الاليات الحديثة المتطورة تكنلوجيا للحفاظ على سرية الأسئلة الا ان الوزارة لم تاخذها على محمل الجد ولذلك بقيت حالة تسريب الأسئلة امر طبيعي”.
وأضاف ان ” وزير التربية واللجنة الامتحانية يتحملون المسؤولة الكاملة لهذا الخرق لكونه لايختلف عن الخرق الأمني بل ان تاثياراته الاجتماعية اخطر من الخرق الأمني”.
وأوضح الجبوري، أن “الوزارة مازالت تعتمد على سحب الأسئلة بأجهزة أكل عليها الدهر وشرب والذي يسهل من عملية الحصول على الأسئلة الوزارية اثناء وبعد سحب الأسئلة ” . انتهى / 25م

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