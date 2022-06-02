الحرارة ترتفع إلى 50 درجة السبت المقبل

تحدث متنبئ جوي عن ارتفاع كبير في الحرارة خلال الأيام المقبلة، متوقعاً وصولها إلى 50 درجة مئوية.

وقال المتنبئ الجوي حيدر حبيب، إن «التوقعات تشير إلى تأثر العراق بامتدادات المنخفض الموسمي الحراري بداية من الخميس والأيام التي تليه».

وأضاف حبيب، أن «الطقس سيكون صحواً وحاراً؛ بسبب تأثير الكتلة الهوائية الحارة والرطبة المرافقة للمنخفض الحراري الموسمي».وأشار، إلى ان «الحرارة سوف ترتفع في عموم البلاد بواقع 4 إلى 6 درجات مئوية»، متوقعاً أن «تكون درجة الحرارة خلال يومي الخميس والجمعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية بين 45 إلى 48 درجة، أما المنطقة الشمالية فأنها ستكون بين 41 إلى 44».

ونوه حبيب، إلى أن «السبت المقبل سيشهد ارتفاعاً جديداً بإمكانية درجات الحرارة بوصولها إلى 49 درجة في المنطقة الشمالية و49 درجة في المنطقة الوسطى و50 درجة في المنطقة الجنوبية».

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