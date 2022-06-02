السفير السويدي: نفكر بالنفط العراقي بديلاً عن الروسي

البصرة: سعد السماك

أعلن السفير السويدي في العراق، جوناس لوفين، أنَّ بلاده ودول الاتحاد الأوروبي تفكر بالاتجاه لشراء النفط العراقي كبديلٍ عن النفط الروسي، مؤكداً الأهمية الكبيرة لمحافظة البصرة باعتبارها مركزاً للطاقة في الشرق الأوسط. وقال السفير لوفين خلال مؤتمر صحفي عقده في هيئة استثمار البصرة، وحضرته “الصباح”: إنَّ “هذه زيارته الثانية للبصرة خلال شهرين، وتم التركيز خلال الاجتماع مع رئيس هيئة استثمار البصرة على الجانب التجاري، فيما تركز حوارنا بالزيارة الأولى على الفرص الاستثمارية بالمدينة الواعدة بالازدهار التجاري والصناعي”، وبين أنَّ “بلاده تعد العراق بلداً تجارياً مهماً بوجود روابط عدة أبرزها الجالية العراقية بالسويد التي سوف تساعد على النهوض بالواقع التجاري بين البلدين”. وجواباً عن سؤال مراسل “الصباح” عن حجم الاستثمارات السويدية في البصرة والعراق، وصفها لوفين بالـ”ضعيف جداً”، وقال: “لا توجد إحصائيات عن حجم الاستثمارات السويدية في العراق، لكنَّ هناك تبادلاً تجارياً في مجالات معينة خاصة في مجال صناعة المعدات والسيارات”، مبيناً أنَّ “في العراق سوقاً واعدة وكبيرة مقارنة بعدد سكان العراق البالغ 40 مليون نسمة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط