السيد عثمان الغانمي يشرف ميدانياً على عودة ( ٥٧٩) فردٍ من النازحين في محافظة الأنبار التي وصلها صباح اليوم

وصل وزير الداخلية ووزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد عثمان الغانمي، اليوم الخميس، محافظة الانبار، للإشراف بشكل ميداني على عودة ( ٥٧٩) فردٍ من النازحين في عشوائيات عامرية الفلوجة الى مناطق سكناهم الأصلية في محافظة الانبار بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.

وأبدى سيادته ترحيباً كبيراً بهذه العودة ، مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية ووزارة الهجرة والمهجرين والشخصيات والجهات المختصة في هذا المجال.

كما وجه السيد الوزير، بصرف منحة مالية شخصية للعائدين، فضلا عن منحة أخرى لأعادة ترميم منازلهم مع شمولهم بالمشاريع المدرّة للدخل ومبالغ مالية أخرى لنقلهم مع آثاثهم .

من جانبهم ثمن العائدون هذه الخطوة الكبيرة من قبل السيد الغانمي، مشيدين بالإجراءات التي بسطت عملية عودتهم، بالإضافة إلى الأهتمام بالحالات الإنسانية التي كانت ترافقهم.

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