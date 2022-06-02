Posted on by

السيد عثمان الغانمي يشرف ميدانياً على عودة ( ٥٧٩) فردٍ من النازحين في محافظة الأنبار التي وصلها صباح اليوم

قد تكون صورة ‏‏‏‏٦‏ أشخاص‏، ‏أشخاص يقفون‏‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏

وصل وزير الداخلية ووزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد عثمان الغانمي، اليوم الخميس، محافظة الانبار، للإشراف بشكل ميداني على عودة ( ٥٧٩) فردٍ من النازحين في عشوائيات عامرية الفلوجة الى مناطق سكناهم الأصلية في محافظة الانبار بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.

وأبدى سيادته ترحيباً كبيراً بهذه العودة ، مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية ووزارة الهجرة والمهجرين والشخصيات والجهات المختصة في هذا المجال.

كما وجه السيد الوزير، بصرف منحة مالية شخصية للعائدين، فضلا عن منحة أخرى لأعادة ترميم منازلهم مع شمولهم بالمشاريع المدرّة للدخل ومبالغ مالية أخرى لنقلهم مع آثاثهم .

من جانبهم ثمن العائدون هذه الخطوة الكبيرة من قبل السيد الغانمي، مشيدين بالإجراءات التي بسطت عملية عودتهم، بالإضافة إلى الأهتمام بالحالات الإنسانية التي كانت ترافقهم

قد تكون صورة ‏‏‏١٠‏ أشخاص‏ و‏طريق‏‏قد تكون صورة ‏‏‏١٣‏ شخصًا‏ و‏طريق‏‏قد تكون صورة ‏‏‏‏٣‏ أشخاص‏، ‏أشخاص يقفون‏‏ و‏منظر داخلي‏‏قد تكون صورة ‏‏‏‏٥‏ أشخاص‏، ‏أشخاص يقفون‏‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏قد تكون صورة ‏‏‏‏٨‏ أشخاص‏، ‏‏أشخاص يقفون‏، ‏أشخاص يجلسون‏‏‏ و‏حجاب‏‏قد تكون صورة ‏‏‏‏٣‏ أشخاص‏، ‏أشخاص يجلسون‏‏ و‏أشخاص يقفون‏‏قد تكون صورة ‏‏‏٨‏ أشخاص‏ و‏أشخاص يقفون‏‏قد تكون صورة ‏‏‏‏٦‏ أشخاص‏، ‏أشخاص يقفون‏‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close