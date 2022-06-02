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العراق يتحرك على “رينو” الفرنسية لتطوير صناعة السيارات وإيجاد فرص للتصدير

بحثـت الشركة العامة لصناعة السيارات والمُعدات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن مع شركة رينو الفرنسية إمكانية دعم وتطوير مُنتجات الشركـة .

جـاء ذلك خِلال الزيارة التي قام بها وفد شركة رينو الفرنسية إلى موقع الشركة لمُناقشة إمكانية تطوير الخطوط الإنتاجية ولإيجاد فُرص تسويقية وتصديرية إلى دول العالم للمُساهمة في دعم الإقتصاد العراقي ولزيادة إيرادات الشركة ولاسيما وأنها بحاجة إلى خلق شراكات صناعية حقيقية ورصينة ومُواكبة للتطور التكنولوجي الحاصل في العالم.

وذكر بيان صادر عن الشركة العامة لصناعة السيارات أنه “جرت مُناقشة إمكانية نقل الخبرات والتكنولوجيا الصناعية إلى الشركة العامة للسيارات والمُعدات في مجال صناعة السيارات والشاحنات حيث أتفق الجانبان على اِستمرار التواصُل بين الطرفين للتوصُل إلى إتفقات مُثمرة وناجحـة”.

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