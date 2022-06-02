العراق يحقق مع 50 داعشياً تسلمهم من قوات كردية في سوريا

أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬تسلّمها‭ ‬50‭ ‬عنصراً‭ ‬عراقياً‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ – ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬كانوا‭ ‬معتقلين‭ ‬لدى‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬اندحار‭ ‬التنظيم‭ ‬الإرهابي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭ ‬فيما‭ ‬باشرت‭ ‬استخبارات‭ ‬الداخلية‭ ‬العراقية‭ ‬التحقيقات‭ ‬معهم‭ ‬وتتبع‭ ‬امتداداتهم‭ ‬الاسرية‭ ‬داخل‭ ‬العراق‭..‬‮ ‬‭ ‬

ويحذّر‭ ‬العراق‭ ‬باستمرار‭ ‬من‭ ‬التهديد‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يشكّله‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬ففي‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير،‭ ‬هاجم‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬التنظيم‭ ‬سجن‭ ‬غويران‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الحسكة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تستعيد‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬السجن‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬الاشتباكات‭ ‬التي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مئات‭ ‬القتلى‭.‬‮ ‬

في‭ ‬حين‭ ‬شكل‭ ‬مقتل‭ ‬زعيم‭ ‬داعش‭ ‬بانزال‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬ضربة‭ ‬كبيرة‭ ‬للتنظيم‭ ‬الذي‭ ‬فقد‭ ‬عنصر‭ ‬المبادئة‭.‬

وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬خلية‭ ‬الإعلام‭ ‬الأمني‭ ‬العراقية،‭ ‬فقد‭ ‬‮«‬تسلمت‭ ‬قيادة‭ ‬العمليات‭ ‬المشتركة‭ (‬العراقية‭) ‬من‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬50‭ ‬عنصراً‭ ‬من‭ ‬عصابات‭ ‬داعش‭ ‬الإرهابية‭ ‬عبر‭ ‬طريق‭ ‬منفذ‭ ‬ربيعة‭ ‬الحدودي‮»‬‭.‬‮ ‬

وتقوم‭ ‬قيادة‭ ‬العمليات‭ ‬المشتركة‭ ‬بتنسيق‭ ‬عمل‭ ‬كافة‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬وتتعاون‭ ‬مع‭ ‬التحالف‭ ‬لدولي‭ ‬لمحاربة‭ ‬المتطرفين‭ ‬الإسلاميين‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬واشنطن‭.‬

وأوضح‭ ‬البيان‭ ‬أنه‭ ‬سيتمّ‭ ‬تسليم‭ ‬الإسلاميين‭ ‬المتطرفين‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬والتحقيقات‭ ‬الاتحادية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لغرض‭ ‬التحقيق‭ ‬معهم،‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬بحقهم‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬عراقي‭ ‬رفيع‭ ‬إن‭ ‬هؤلاء‭ ‬‮«‬مقاتلون‮»‬‭ ‬عراقيون‭. ‬وأعادت‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬نحو‭ ‬100‭ ‬جهادي،‭ ‬عبر‭ ‬عدة‭ ‬عمليات‭ ‬تسليم‭ ‬مماثلة‭.‬‮ ‬

وكشف‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬رفيع‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية،‭ ‬بأنه‭ ‬بالمجمل‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬3500‭ ‬معتقل‭ ‬عراقي‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭ ‬السورية‭.‬‮ ‬

لا‭ ‬يزال‭ ‬كذلك‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬عراقي‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬الهول‭ ‬للنازحين‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬بينهم‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬طفل،‭ ‬أعادت‭ ‬منهم‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬450‭ ‬عائلة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬‮ ‬

ورغم‭ ‬إعلان‭ ‬العراق‭ ‬الحاق‭ ‬الهزيمة‭ ‬بالتنظيم‭ ‬أواخر‭ ‬العام‭ ‬2017‭ ‬بعد‭ ‬طرده‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬المدن‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬فإن‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬تلاحق‭ ‬خلايا‭ ‬نائمة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬جبلية‭ ‬لاسيما‭ ‬جبال‭ ‬حمرين،‭ ‬وفي‭ ‬منطقة‭ ‬الحضر‭ ‬وبعاج‭ ‬والبادية‭.‬

وحاكم‭ ‬العراق‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬آلاف‭ ‬العراقيين‭ ‬لانتمائهم‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬وهي‭ ‬جريمة‭ ‬تصل‭ ‬عقوبتها‭ ‬إلى‭ ‬الإعدام‭ ‬بحسب‭ ‬قانون‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬وكذلك‭ ‬المتعاونين‭ ‬معهم‭..‬‮ ‬

أشار‭ ‬تقرير‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التنظيم‭ ‬‮«‬حافظ‭ ‬على‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬شنّ‭ ‬هجمات‭ ‬بمعدل‭ ‬ثابت‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬كرّ‭ ‬وفر‭ ‬ونصب‭ ‬الكمائن‭ ‬وزرع‭ ‬القنابل‭ ‬على‭ ‬جنبات‭ ‬الطرق،‭ ‬مع‭ ‬تركز‭ ‬نشاطه‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬محافظات‭ ‬كركوك‭ ‬وديالى‭ ‬وصلاح‭ ‬الدين‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وأضاف‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬التنظيم‭ ‬يستغلّ‭ ‬‮«‬سهولة‭ ‬اختراق‭ ‬الحدود‮»‬‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا،‭ ‬ويضم‭ ‬‮«‬ما‭ ‬بين‭ ‬6‭ ‬آلاف‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬مقاتل‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬حيث‭ ‬يشكّل‭ ‬خلايا‭ ‬ويدرّب‭ ‬عناصر‭ ‬لشن‭ ‬الهجمات‮»‬‭.‬‮ ‬

وبهدف‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬نشاطات‭ ‬داعش،‭ ‬بدأ‭ ‬العراق‭ ‬نهاية‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬بناء‭ ‬حاجز‭ ‬خرساني‭ ‬عند‭ ‬حدوده‭ ‬الغربية‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تنشط‭ ‬فيها‭ ‬خلايا‭ ‬تابعة‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭.‬

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