القضاء العراقي يصدر مذكرة قبض جديدة بحق الإعلامي سرمد الطائي

أصدر القضاء العراقي، اليوم الخميس، مذكرة قبض بحق الاعلامي “سرمد الطائي” بتهمة اهانة المؤسسة القضائية.

وجاء في كتاب رسمي عن رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ، وموجه الى نقابة الصحفيين العراقيين، “نود اعلامكم إن الممثل القانوني عن رئاسة محكمة إستنناف بغداد الكرخ الاتحادية قدم طلب إتخاذ الإجراءات القانونية بحق الإعلامي (سرمد عبد الستار عبد الله معتوق الطاني) لأرتكابه جريمة وفق أحكام المادة 226 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969) لتعمده اهانة الموسسة القضانية في برنامج (المحايد) الذي بثتة قناة العراقية بتاريخ الاول من حزيران الجاري.

وعدّ كتاب القضاء، أن ما بدر من الطائي خارج إطار حرية التعبير عن الرأي المكفولة بموجب الدستور العراقي، مبينا انه بالنظر لمجهولية محل إقامته وصدور مذكرة قبض بحقه بتاريخ 2014/1/8 من المحكمة المختصة بقضايا النشر والإعلام ( الملغاة ) في حينها فقد قررت هذه المحكمة اصدار مذكرة بحقه بدل مذكرة الأستقدام وفق المادة المذكورة.

وفي وقت سابق، أبدى مجلس القضاء الأعلى في العراق، امتعاضه من إساءة “قناة الدولة العراقية” ازاء ماعرضته في احدى البرامج الحوارية.

ورأى مجلس القضاء الأعلى، في كتابه السابق أن مقدم البرنامج لديه رأي شخصي سلبي ومتطرف يتطابق مع من يتعمد استضافتهم في البرنامج، مشيرا الى ان انه تعمد استضافة أصحاب الرأي المتطرف يهدف لاخراج الاساءة وكأنها صدرت بعيدا عن القناة.

وأمس الاربعاء، قررت شبكة الاعلام العراقي منع ظهور المحلل السياسي والكاتب سرمد الطائي في برامجها واخبارها، بعد “اساءات” صدرت منه ازاء القضاء وشخصيات اخرى، كما قررت الشبكة الغاء برنامج ( المحايد) للاعلامي سعدون ضمد والذي يقدم في قناة العراقية الحكومية.

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