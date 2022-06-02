الكهرباء: تراجع الطاقة لعدم سداد مستحقات الغاز الإيراني

بغداد: شذى الجنابي

عزا المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى العبادي، في حديث ، تقليص ساعات تجهيز الطاقة إلى “مطالبة الجانب الإيراني بسداد الالتزامات الماليَّة عن مستحقات الغاز المورد في 31 أيار الماضي، والتي لم يسدد العراق أياً منها”، مضيفاً أنَّ “الوزارة تعوّل على قانون الأمن الغذائي الطارئ كونه يتضمن سداد مستحقات الغاز الواجب دفعها عن العام 2020”.

وتابع أنَّ “عدم إقرار موازنة العام 2020، رتب على العراق أموالاً كبيرة يتوجب عليه سدادها، كما أنَّ موازنة 1/12 الخاصة بسد حاجة الكهرباء ودفع مستحقات الغاز المورد الحالي، لم تساعد على دفع المستحقات حتى

الآن”.

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