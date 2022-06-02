النفط النيابية: العراق يحتاج إلى 60% من الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية

أعلنت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الخميس، استضافة عدد من المسؤولين النفطيين لمعرفة آليات عملهم وكيفية تجاوز الأزمات في المجال النفطي، فيما أكد المسؤولون حاجة العراق إلى 60% من الغاز الإيراني المستورد لتشغيل محطاته الكهربائية وعدم قدرته على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت، أمس الأربعاء، قيام الجانب الايراني بإيقاف تصدير 5 ملايين قدم مكعب من الغاز المورد للعراق، مشيرة الى أن ذلك تسبب بتقليص ساعات التجهيز.

وقال عضو اللجنة صباح صبحي إن “اللجنة عقدت سلسلة من الاستضافات أهمها استضافة اليوم لمديري الشركات النفط والغاز البصرة ونفط وغاز الجنوب والناقلات والاستكشافات النفطية”، مبيناً أن “استضافتهم جاءت لمعرفة آلية عملهم وما هي المشاكل التي تواجهها تلك الشركات وكيف تجاوز الأزمات ومساعدتهم في مسائل قراءة القوانين”.

وأضاف أن “اللجنة استضافت أيضا المسؤولين عن شركة الأنابيب لنقل الغاز، وتبين ان العراق يحتاج إلى 60% من الإجمالي وهو الغاز الايراني المستورد للعراق”، مشيراً الى أن “الإنتاج العراقي من الغاز لا يصل إلى الاكتفاء الذاتي بسبب عدم وجود إمكانيات، وان هناك حرقا للغاز المصاحب وهدراً للثروات الطبيعية”.

وتابع عضو اللجنة المالية أن “اللجنة طلبت من شركات النفط والغاز العمل على المشاريع الاستراتيجية لخدمة قطاعات مهمة أهمها الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية عبر زيادة إنتاج الغاز والاستفادة منه”.

وكانت لجنة الطاقة النيابية كشفت، في 23 أيار 2022، عن عزم مجلس النواب استضافة وزير الكهرباء عادل كريم ومناقشته عن كيفية تسديد ديون الغاز الإيراني والتي بلغت نحو مليار دولار.

ويعاني العراق الذي يعتمد على الغاز الإيراني لإنتاج الكهرباء، من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية.

ويحتاج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارة أحياناً إلى 50 مئوية.

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