بالوثيقة.. عالية نصيف تطالب بالإيعاز إلى وزارة التربية بإصدار الأوامر الإدارية لمحاضرين في بغداد 

قدمت النائبة عالية نصيف طلباً الى النائب الأول لرئيس مجلس النواب يتضمن طلبات لفيف من المحاضرين والإداريين المجانيين لسنة 2020 لمديريات التربية الست في بغداد والمشمولين بضوابط المحاضرين، داعيةً الى ” الإيعاز إلى وزارة التربية بتخويل مديرياتها بإصدار الأوامر الإدارية لهم أسوة بأقرانهم المحاضرين المتعاقدين “.

وجاء في الطلب الرسمي :” ندرج لكم طلبات لفيف من المحاضرين والإداريين المجانيين لسنة 2020 لمديريات التربية الـ 6 في بغداد والمشمولين بضوابط المحاضرين وحسب قرار مجلس الوزراء رقم (130 لسنة 2021) والذين بدأوا بتقديم خدماتهم في المدارس قبل 1‏/5‏/2020 ولم تصدر لهم أوامر إدارية حيث تم توزيعهم حسب الاحتياج الفعلي للمديريات وتم استكمال الإجراءات المتعلقة بمديريات التربية كافة راجين التفضل بالإيعاز إلى وزارة التربية بتخويل مديريات التربية بإصدار الأوامر الإدارية لهم أسوة بأقرانهم المحاضرين المتعاقدين “.

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