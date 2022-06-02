تحقيق بمزاعم تسريب أسئلة الامتحانات

أكدت لجنة التربية النيابية عزمها إجراء تحقيق بمزاعم تسريب اسئلة الامتحانات الوزارية للصف الثالث المتوسط.

وقالت عضو اللجنة محاسن الدليمي، إن «انباء ظهرت في وسائل الاعلام بأن أسئلة امتحانات الثالث المتوسط قد جرى تسريبها».

وتابعت الدليمي، أن «وزارة التربية نفت هذه الانباء»، مؤكدة أن «اللجنة لن تكتفي ببيان الوزارة، وستحقق في للتأكد من الموضوع».

وأشارت، إلى أن «الحفاظ على سرية الأسئلة أمر مهم للغاية ويخص العملية التربوية بنحو عام»، مبينة أن «أحد الطلبة أبلغني بأن أسئلة مادة الإنكليزي قد تم تسريبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعة الرابعة فجراً».

من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر جواد الغزالي، أن «المتابعة التي جرت أظهرت بأن الأسئلة التي ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي هي لسنوات سابقة لكن البعض منها تم تكراره في هذه السنة».

وأضاف الغزالي، أن «الوزارة ينبغي منها أن تضع آلية للحفاظ على سرية الأسئلة من خلال توزيعها قبل بدء الامتحانات بدقائق قليلة جداً».

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