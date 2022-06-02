تفعيل 7 خطوط نقل للحافلات في جانبي الكرخ والرصافة

بغداد: بتول الحسني

فعّلت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود سبعة خطوط حيويَّة للحافلات التابعة لها في مناطق مختلفة من بغداد، وأعادت افتتاح خطوطها باتجاه محافظات البصرة والموصل وكركوك وصلاح الدين وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف . وقال مدير عام الشركة كريم كاظم حسين : إنَّ “الشركة افتتحت سبعة خطوط حيوية ومهمة في جانبي الكرخ والرصافة منذ مطلع العام الجاري، وفعلت خطوطاً أخرى تنطلق من بغداد باتجاه محافظات نينوى والبصرة وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وكركوك وصلاح الدين”.وأشار إلى “استمرار العمل بإعادة فتح المزيد من خطوط النقل داخل العاصمة بغداد وباقي المحافظات، لإرجاع الحافلات الحمراء إلى شوارع العاصمة وإحياء النقل العام، بعد فقدانه لسنوات عدة وسيطرة قطاع النقل الخاص على عملية التنقل في بغداد”، لافتاً إلى أنَّ “هذه الخطوط تقدم خدماتها لشرائح واسعة من المجتمع، فضلاً عن أنها تعد وسيلة نقل آمنة ومتطورة ومكيفة”.

تحرير: نجم الشيخ داغر

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