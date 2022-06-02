صالح: من المهمِّ تحسين طرق النقل ووسائلها

شدَّد رئيس الجمهوريَّة برهم صالح، أمس الأربعاء، على أهمية تطوير قطاع النقل والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الجانب، في حين أكد ضرورة تشريع قانون استرداد عائدات الفساد.

وذكر بيان رئاسي أنَّ “صالح استقبل وزير النقل ناصر حسين الشبلي”.

وأكد صالح، بحسب البيان، “أهمية تطوير قطاع النقل والاستفادة من الخبرات الدولية الرصينة في هذا الجانب، وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين وتحسين طرق النقل ووسائلها البرية والجوية والبحرية”.

من جانبه، قدم الشبلي شرحاً مفصلاً عن سير عمل الوزارة وخططها لتطوير قطاع النقل بجميع مفاصله، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

في غضون ذلك، أكد رئيس الجمهورية ضرورة تشريع قانون استرداد عائدات الفساد، مشيراً إلى أهمية تفعيل جميع الإجراءات القانونية العملية في مكافحة الفساد.

وذكر بيان آخر أنَّ “صالح استقبل رئيس هيئة النزاهة علاء جواد الساعدي”.

وشدد رئيس الجمهورية، بحسب البيان، على “الدور المهم للهيئة في مكافحة الفساد”، مشيراً إلى أنَّ “الحفاظ على المال العام وغلق منافذ الفساد واسترداد الأموال المنهوبة تعد حاجة وطنية ملحة”.

وأشار إلى “مخاطر استمرار الفساد في إضعاف المؤسسات بالاستجابة لمتطلبات المواطنين والتأثير سلباً في فرص الاستثمار والإعمار في البلد”.

وأكد صالح “أهمية إقرار مشروع قانون استرداد عائدات الفساد المقدم من رئاسة الجمهورية، ليكون إلى جانب الجهد القائم من المنظومة القانونية، خطوة في طريق مكافحة هذه الآفة الخطيرة، إلى جانب الحاجة لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد على غرار التحالف الدولي لمحاربة داعش”.

ولفت إلى “ضرورة تفعيل جميع الإجراءات القانونية والعملية في مكافحة الفساد وعبر إجراءات غير تقليدية بخطوات استباقية رادعة وأخرى لاحقة لاستعادة أموال الفساد، والاستفادة من الخبرات الدولية الناجحة في هذا الخصوص”.

من جانبه، قدم الساعدي، إيجازاً بشأن سير عمل الهيئة والتحديات التي تواجهها وخططها المستقبلية، إذ أبدى الرئيس صالح دعمه لكل الجهود التي تصب في تحقيق أهداف استئصال الفساد، ووقف هدر المال العام.

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