صفحة اهلهم :

فاجأني احد المحامين الانگليز وهو يعمل الحركة التي يشتم بها العراقيون للآخرين ، وقال لي ماذا تعني هذه الحركة عندكم .

ابتسمت بخباثة مثل خباثة الانكليز وقلت له ، هل عملها لك أحدهم ، قال نعم .

قلت انه شتمك أو شتم اهلك أو الناس الذين خلفوك أو الناس المسؤولين عن تربيتك .

رد علي ، كل هذه الشتائم بهذه الحركة ، قلت له نعم .

رد وقال لم أجد اصدق من هكذا شتيمة !

احيانا تكون حركة اليد هذه مصحوبة بالكلام البذئ واحيانا تؤشر من بعيد على الشاتم من دون كلام .

واحيانا تستخدمها الامهات لشتم ازواجهن واهلهم مع العض على الإصبع بطريقة مخيفة مع صوت يشبه صوت النمر المخنوق وتندب حظها و ساعة السودة التي تزوجت بها أو خلفت اطفالا من فصيلة القرود لا يلتزمون بالاوامر أو التعليمات في جو حار جدا والكهرباء فيها معدومة .

لقد تعلمت ان اشتم بصمت وفي قلبي من دون حركات يد أو ألفاظ سيئة وبهذا تخلصت من مشاكل كثيرة .

وأنا اكتب لكم هذه الكلمات اشبعت الحكومة العراقية والبريطانية گونية شتائم ومسبات بصمت ومعها شوية من صفحة اهلهم .

د. ضياء السورملي

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