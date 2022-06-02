كورونا كوردستان.. صفر وفيات واستمرار تراجع معدلات الإصابة بالفيروس

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن اصابة 18 شخصا جديدا بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع استمرار عدم تسجيل اية حالة وفاة منذ 33 يوما.

وجاء في بيان للوزارة ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1663 فحصا اسفرت عن اكتشاف 18 اصابة جديدة فقط في مؤشر جديد على تراجع الفيروس في اقليم كوردستان.

وأضاف ان الفترة ذاتها شهدت تعافي 27 مصابا بعد تلقي العلاج اللازم، مع عدم تسجيل اية حالة وفاة جديدة منذ 33 يوما.

واجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور الفيروس في اقليم كوردستان ب21871 شخصا تم اخراجهم جميعا بعد التاكد من خلوهم من الفيروس، فيما اجرت مختبراتها 4245822 فحصا للفترة ذاتها اظهرت اصابة 438235 شخصا منذ ظهور الفيروس، تعافى منهم 430448 مصابا بعد تلقي العلاج اللازم، فيما تجمد العدد التراكمي للوفيات عند الرقم 7450 منذ أكثر من شهر.

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