مابين وزارة الإعلام العراقية وجورج قرداحي…أوراق من زمن ممزق!

الكاتب/سمير داود حنوش

لو كان التاريخ ينطق ويتكلم لصرخ بأعلى صوته وقال: “أن من أكبر الخطايا التي إرتكبها بول بريمر الحاكم المدني للعراق بعد إحتلاله في عام 2003 وتربعه في القصر الجمهوري، كان إلغاء وزارات ومؤسسات حكومية عراقية تمثل الهوية الوطنية العراقية وليس من باب المبالغة إذا قيل أنها كانت عناوين للدولة ووجودها”.

أقول..إنها كانت من أكبر الخطايا وليس (الخطيئة) حين تم إلغاء وزارات الدفاع والداخلية والإعلام بتحريض وحقد من حكام العراق الجُدّد الذين قَدِموا ذيولاً مع سُرفات الدبابات الأمريكية.

ذلك الإلغاء وتسريح الآلاف من العاملين الذين كانوا يعملون تحت مظلة هذه الوزارات بحجة أنهم كانوا أبواقاً للنظام السابق في تبرير لايقل تفاهة عمّا أوجده.

وفي حادثة يتذكّرها أغلب العاملين في وزارة الإعلام أن مجلس الحُكم الذي أسسه بول بريمر لحكم العراق كان يتناوب أعضائه كل شهر للحكم وحسب الحروف الأبجدية (تصوروا المفارقة والسخرية من المشهد السياسي) أقر هذا المجلس قانوناً يقضي بتسريح العاملين في وزارة الإعلام وإلغاء كافة حقوقهم ومستحقاتهم الوظيفية، هذا القرار الذي أدى إلى قطع أرزاق الموظفين وعوائلهم وتشريدهم، فكانت التظاهرات والتجمعات شبه اليومية تنطلق من أمام بناية الوزارة في شارع حيفا إلى بوابات المنطقة الخضراء التي يقطن فيها هؤلاء الحُكّام الجُدّد لغرض إيصال أصواتهم.

أخيراً وبعد سلسلة من المحاولات للمطالبة بحقوقهم المسلوبة خرج إليهم الناطق بإسم مجلس الحُكم حينها حميد الكفائي ليُعلنها لهم بالحرف الواحد (رواتب ماكو…وين متريدون روحوا) فكانت هذه الكلمات هي إطلاقة الرحمة التي أنهت أحلام منتسبي الوزارة بالحصول على رواتبهم وحقوقهم التي منعها قادة مجلس الحُكم.

لم يبق أمام هؤلاء سوى إتخاذهم قرار يقضي بتدويل قضية منتسبي وزارة الإعلام وإيصال أصواتهم إلى خارج العراق خصوصاً لما كانت تتمتع به وزارة الإعلام وموظفيها من علاقات جيدة وإحترام مهني مع بعض المنظمات الدولية وحقوق الإنسان، لذلك بادر بعض الزملاء في وكالة الأنباء العراقية التابعة للوزارة وماكانت تمتلكه من مكاتب إعلامية في أغلب الدول لإيصال أصوات المطالبين بحقوقهم إلى كل من يهمهم الأمر، وحين وصلت هذه المناشدات والمطالبات إلى الشيخ الراحل زايد بن خليفة (رحمه الله) رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أعلن مبادرة لإستقبال هؤلاء الموظفين وعوائلهم في دولة الإمارات مع توفير فرص عمل وإقامة للجميع لأنه كان يُدرك بفطرته وخبرته السياسية حجم الخبرة والمهنية التي يمتلكها هؤلاء الإعلاميين والصحفيين، ولأنه كان يعلم أنهم خبرات وكفاءات لايمكن التفريط بهم، لذلك قرر ضمهم إلى المؤسسات الإعلامية الإماراتية.

تسرب هذا الخبر إلى مايسمى (إكذوبة حُكّام العراق) الذي أعلن رفضه لهذه المبادرة على إعتبار أنها قد تكون قضية رأي عام تُخدش ديمقراطيتهم الزائفة، وخوفاً على صورتهم الجديدة من أن تتشوه في أنظار الآخرين، فإضطروا إلى الموافقة بصرف مُنحة بائسة للعاملين في هذه الوزارة على أمل أن يجدوا حلاً لمشكلة موظفيها.

وأنا أُشاهد كغيري من العراقيين صور ولحظات إستقبال الإعلامي جورج قرداحي وباقات الورد التي حُظي بها عندما وطأت أقدامه أرض مطار بغداد كأحد الزعماء أو القادة المنتصرين وهو ذلك الإعلامي الذي لم تتجاوز إنجازاته برنامج (من سيربح المليون) أو برنامج (المسامح كريم) وأخطاء سياسية وزلة كلام كادت أن تُسبب أزمة سياسية بين بلدين عربيين، تذكّرت تلك الخبرات والكفاءات العراقية خارج الوطن وهي تتربع اليوم على عروش مؤسسات صحفية مرموقة وتقود مراكز إعلامية يُشار لها بالمهنية والنجاح دون أن يُثير ذلك حفيظة الحاكم الجديد للعراق ويستنهض فيه الغيرة الوطنية لإستقطابهم وإرجاعهم إلى بلدهم، أدركت أخيراً أن حجم الأسف ومقدار الكارثة التي حلّت بهذا البلد لايكفي لوصف الدمار والخراب الذي إستوطن به، لم يعدّ بمقدوري أن أستوعب ماوصل إليه بلدي العراق في ضحالة من يحكمه، فيما كان هذا البلد يُعتبر منارة في كل محفل وعلم وثقافة…رحم الله العراق وأعان شعباً إبتلى بمن يحكمه من النكرات.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط