Posted on by

مدير صحة السليمانية يتعهد بالاستقالة من منصبه لو ثبت وصول حبة “باراسيتامول” من بغداد

تعهد مدير صحة محافظة السليمانية الدكتور صباح هورامي، يوم الخميس، الإستقالة من منصبه في حال ثبوت إرسال وزارة الصحة الاتحادية ولو حبة “باراسيتامول” واحدة إلى المحافظة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم رداً على مجموعة من أعضاء مجلس المحافظة الذي أعلنوا في تصريحات صحفية سابقة إرسال أدوية ومستلزمات طبية إلى السليمانية استجابة لطلبات تقدموا بها إلى الصحة العراقية.

وقال الدكتور هورامي خلال المؤتمر، إنه “لغاية الآن لم تصلنا حبة “باراسيتامول” واحدة بناء على طلب أي برلماني”.

وأضاف “أتحدى أولئك البرلمانيين ان يقدموا أي كتاب رسمي صادر عن وزارة الصحة العراقية أو أي جهة في العراق يثبت إرسال أدوية إلى محافظة السليمانية نزولا عند طلبهم حينها صدوقني سأستقيل من منصبي”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close