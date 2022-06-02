موجة جديدة من الملاحقات العشائرية تهدد الأطباء في ذي قار

ذي قار/ حسين العامل

اعادت عبارة التهديد العشائري (مطلوب دم) التي خطها مجهولون على عيادة أحد الاطباء المعروفين في مركز مدينة الناصرية الى الواجهة ما تتعرض له الكفاءات العلمية من استهداف متكرر على يد اشخاص او جماعات تستقوي بسلطة العشيرة في فرض “الفصل العشائري” الذي يصنف ضمن حالات الابتزاز التي تسوغها العادات والتقاليد القديمة التي اخذت تزحف بقوة على القيم المدنية وتستعيد سطوتها بعد تراجع سلطة القانون.

واظهرت صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي عيادة الدكتور الاستشاري هيثم حنظل اختصاص الجملة العصبية وهي مغلقة وسط مدينة الناصرية ومكتوب على مدخلها عبارة التهديد العشائري المعروفة “مطلوب دم”، وهو ما عدته نقابة الاطباء تهديداً مباشراً لكل الأطباء.

وقال امين سر نقابة اطباء ذي قار عبد الحسن النيازي في حديث إلى (المدى)، إن “ما تعرض له الدكتور هيثم حنظل يعدّ تهديداً مباشراً يستدعي تدخل الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية والجهات القضائية للحد من استهداف الأطباء”.

وأضاف النيازي، أن “نقابة الاطباء قررت اللجوء الى مقاضاة المتورط بهذا الفعل”، كاشفاً عن “تسجيل 17 جريمة اعتداء وتهديد للأطباء في ذي قار منذ مطلع العام الجاري”.

وتحدث، عن “تكرار التجاوزات اللفظية والتجاوزات الاخرى التي تحصل داخل المستشفيات والعيادات الخاصة والتي يتفاداها الاطباء ويترفعون عن الخوض فيها تجنباً للمشاكل”.

ووصف النيازي، “العمل الطبي في المحافظة بالعمل الصعب جداً”، ويجد أن “تكرار التجاوزات على الاطباء سببه ضعف هيبة الدولة وتراخي قبضة القانون”.

من جانبها، ذكر نقابة الأطباء في ذي قار بحسب بيان تلقته (المدى)، أن “النقابة تستنكر العمل الذي قام به البعض ضد الدكتور الاستشاري هيثم حنظل اختصاص الجملة العصبية من خلال كتابة عبارات تهديد واضحة على جدران عيادته الخاصة”.

وطالب البيان، “الجهات الإدارية والأمنية في المحافظة بأخذ دورها وتفعيل الاجراءات القانونية بحق القائمين بالتهديد”، مشدداً على “ضرورة الحد من استخدام لغة التهديد والوعيد واللجوء الى القانون لحسم الامر”.

وأشار، الى “قرارات مستقبلية ستتخذها النقابة بحسب تطور الموقف”، ملوحاً بـ “غلق العيادات الخاصة في حال عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين”.

إلى ذلك، وصف مستشار محافظ ذي قار لشؤون المواطنين حيدر سعدي ظاهرة التجاوز على الاطباء والكفاءات العلمية بـ “الخطيرة جدا كونها تشكل تمادياً في تطبيق الاعراف العشائرية”، مؤكداً ان “هذا التمادي من شأنه ان يهدّد المنظومة المجتمعية والحياة المدنية”.

وتابع سعدي، أن “تهديد الكفاءات رسالة خطيرة قد تتسبب بهجرتهم الى خارج المحافظة”، داعيا شيوخ العشائر الى “الوقوف امام مسؤولياتهم للحد من اعمال التهديد التي يكون فيها اتباع العشيرة الطرف الخصم للكفاءات العلمية والطبية”.

ويجد، أن “ما يجري عملية ابتزاز تحت غطاء (الفصل العشائري)”، داعيا الى “اللجوء للقضاء والجهات المختصة في حال حصول خطأ مهني وعدم الاحتكام الى الاساليب غير المتحضرة من قبيل كتابة عبارة (مطلوب دم) لتهديد الملاكات الطبية”.

ويواصل سعدي، أن “ضعف سلطة القانون وان كانت حالة مشخصة لكن هذا لا يعني التخلي عن القيم الأخلاقية”.

وحذر، من “كثرة التهديدات التي يتعرض لها الاطباء بأنها قد تجعلهم يعزفون عن اجراء عمليات التداخل الجراحي التي تكون مهمة لإنقاذ حياة المريض”.

ومضى سعدي، إلى أن “التهديدات ستضر بحياة المرضى وصحة المجتمع أكثر من الطبيب نفسه؛ لذا يتطلب الامر وقفة جدية وحازمة من الجميع فضلاً عن تفعيل الاجراءات القانونية وفضح مرتكبي هذه السلوكيات غير المتحضرة”.

ودأب القضاء العراقي خلال السنوات الأخيرة على اعتبار التهديدات العشائرية بأنها تندرج تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب.

وعلى صعيد متصل، قال المراقب الاعلامي عدنان عزيز دفار السعداوي، في حديث إلى (المدى)، إن “تهديد الاطباء وغيرهم من افراد المجتمع بـ (الكوامة) والتهديدات العشائرية الاخرى يدخل ضمن إطار محاولة إعادة سلطة العشائرية وهذا أمر مرفوض”.

وتابع السعداوي، أن “الحد من مظاهر العنف العشائري والاستقواء بسلاح ونفوذ العشيرة وغيرها يستدعي تفعيل سلطة القانون”.

وأوضح، ان “حقوق الجميع ستتعرض للانتهاك من قبل الطرف الاقوى وبذلك يتحول المجتمع الى غابة تحتكم الى منطق القوة ويبتعد عن سلطة القانون”.

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