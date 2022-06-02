“ميترو”: المادة 226 “شبح” يطارد الصحفيين في العراق

اعتبر مركز “ميترو” للحريات الصحفية، يوم الخميس، أن المادة “226” شبح يطارد الصحفيين في العراق، مشيراً إلى أن الحرية في العراق ما تزال مقيدة في البلاد.

يذكر أن المادة 226 من قانون العقوبات العراقي، غالباً ما يتم عبرها إصدار مذكرات القاء قبض بحق إعلاميين وسياسيين.

وتنص هذه المادة على: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس أو الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية.

وذكر المركز في بيان أن “السلطات ما زالت تعتمد أسلوب الترهيب القانوني وسياسة تكميم الأفواه والعودة إلى أساليب الزمن الديكتاتوري البائد، لكن هذه المرة باستخدام القانون ونصوصه للنيل من كل شخص يطرح وجهة نظر أو يعبر عن رأي مخالف للسلطة، حتى وإن كان صحفيا، رغم أن الدستور العراقي كفل حرية التعبير في نص المادة 38”.

وأضاف أن “حرية التعبير في العراق ما زالت مقيدة ومهددة من قبل أصحاب القرار والنفوذ في العراق وتنتهك يوميا على مرأى ومسمع السلطة، وهذا ضد حق حرية التعبير الذي كفله الدستور، وكذلك قانون حماية الصحفيين المرقم 21 لسنة 2011”.

وشدد المركز، على ضرورة أن “يعامل الصفحي معاملة خاصة ويكفل له حق التعبير وإلغاء المادة 226 أو تخصيصها وتفسيرها لما تحمل من تفسيرات فضفاضة مختلفة التأويل، يتم تطويعها كل مرة للنيل من بعض الصحفيين والناشطين والمفكرين.

‎وخلص البيان، إلى القول إن “الصحافة كانت وماتزال مرآة للمجتمع وكل المحاولات لتغيير الواقع أو تجميله أو تطويعه في اتجاه معين، فاشلة ولا طائل منها، فالحقيقة تنتصر دائما على الزيف”.

وكان القضاء العراقي، قد أصدر صباح يوم الخميس، مذكرة قبض بحق الاعلامي “سرمد الطائي” بتهمة اهانة المؤسسة القضائية.

وقبل ذلك، أبدى مجلس القضاء الأعلى في العراق، امتعاضه من إساءة “قناة الدولة العراقية” ازاء ماعرضته في احدى البرامج الحوارية.

وأمس الاربعاء، قررت شبكة الاعلام العراقي منع ظهور المحلل السياسي والكاتب سرمد الطائي في برامجها واخبارها، بعد “إساءات” صدرت منه ازاء القضاء وشخصيات اخرى، كما قررت الشبكة الغاء برنامج ( المحايد) للاعلامي سعدون ضمد والذي يقدم في قناة العراقية الحكومية.

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