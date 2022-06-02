نتائج التحقيق الاولية تتوصل لموقع تسريب ونشر امتحانات الصف الثالث

كشف مصدر مطلع، يوم الخميس، ان تسريب أسئلة امتحان مادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط تم في تربية الرصافة الثانية ببغداد.

وقال المصدر ان “النتائج الأولية لأعمال الفريق المؤلف من هيئة النزاهة الاتحادية للتحري والتقصي عن تسريب الأسئلة الوزارية الثالث المتوسط للعام الحالي، توصل الى انها تسربت في مديرية تربية الرصافة الثانية”.

وبين ان “الفريق قام بتتبع الإجراءات الروتينية في توزيع الاسئلة من قبل اللجنة الدائمة للامتحانات العامة في الوزارة”، مؤكداً أن “التحقيقات الأولية أسفرت عن التوصل إلى صحة المعلومات الخاصة بتسريب أسئلة مادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط لهذا اليوم”.

واضاف “تم تأليف لجنة تحقيقية في وزراة التربية؛ للتحقيق في موضوع تسريب أسئلة مادة الرياضيات، والتوصل إلى الجهة التي قامت بتسريب الأسئلة من خلال التعرف على الكود الخاص بها”.

واوضح المصدر ان “لكل جهة تستلم الأسئلة كوداً خاصاً بها، والتحقيقات قادت إلى أن الكود الذي عبره تسربت الأسئلة هو الكود الخاص بمديرية تربية الرصافة الثانية”.

وتابع ان “الفريق توصل أيضاً إلى أن أول موقع إلكتروني قام بتسريب الأسئلة (صفحة الدكتور علي فاروق)”، لافتاً إلى أن “المعلومات الأولية تشير إلى أن الجهة التي تم من خلالها تسريب الأسئلة هي اللجنة المختصة بحفظ وتوزيع الأسئلة في مديرية تربية الرصافة الثانية”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة التربية العراقية تأجيل امتحان مادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، أن التأجيل جاء “لأسباب فنية طارئة تخص أعمال التقويم والامتحانات”.

من جانبه ذكر مصدر مطلع في الوزارة إن أسباب التأجيل جاءت بسبب ورود خبر بتسريب أسئلة الامتحان، الأمر الذي دعا الوزارة لاتخاذ هذا القرار.

وعلى إثر ذلك اصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، توجيها بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة لإجراء تحقيق كامل في تسريبات اسئلة الامتحانات الوزارية.

كما ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اجتماعا مع لجنة التربية النيابية للوقوف على ملابسات قضية تكرار تسريب الاسئلة الامتحانية للصف الثالث المتوسط.

وامتنع وزير التربية العراقي علي حميد الدليمي عن التعليق على موضوع تسريب اسئلة الامتحانات للصف الثالث المتوسط اليوم الخميس، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير الاتحادي في اربيل مع وزير التربية بإقليم كوردستان آلان حمه سعيد.

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