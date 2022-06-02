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واشنطن تعلن تفاصيل أسلحة جديدة لأوكرانيا.. وتكشف عن تعهد من كييف في استخدامها

مدى أنظمة “هيمارس” الصاروخية يبلغ 70 كلم

أكد وكيل وزارة الدفاع الأميركية للشؤون السياسية، كولن كال، الأربعاء، أن الأوكرانيين أثبتوا قدرتهم على استخدام الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة، وأنهم تعهدوا بعدم استخدامها لضرب الأراضي الروسية، بل لمواجهة القوات التي تجتاح بلادهم.

وأعلن كال تفاصيل حزمة المساعدات العسكرية التي تقدمها وزارة الدفاع الأميركي “البنتاغون” لأوكرانيا، مشيرا إلى أن “القدرات في هذه الحزمة تلبي الاحتياجات الأوكرانية بما في ذلك الحاجة إلى المدفعية الصاروخية”. وتتضمن الحزمة أربعة من أنظمة “هيمارس” الصاروخية.

وقال: “ستسمح راجمات هيمارس مع  الذخائر الموجهة لأوكرانيا باستهداف أي هدف داخل الأراضي الأوكرانية”.

وشدد على أن “الأوكرانيين تعهدوا لنا بأنهم لن يستخدموا هذه الأنظمة لضرب الأراضي الروسية ونحن على ثقة من أن الأوكرانيين سيفون  بهذه التعهدات”.

وأشار إلى أن “المساعدات العسكرية التي قدمت إلى أوكرانيا أثبتت نجاحها في التصدي للقوات الروسية”، وأن الأوكرانيين “أثبتوا براعة في استخدام الأسلحة المقدمة لهم”.

وستستغرق عملية تدريب القوات الأوكرانية على أجل تشغيل الأنظمة الصاروخية، التي يبلغ مداها 70 كلم، وصيانتها، ثلاثة أسابيع.

وأكد البنتاغون أن “القدرات في هذه الحزمة تلبي الاحتياجات الأوكرانية بما في ذلك الحاجة إلى المدفعية الصاروخية”.

وتشمل الحزمة أيضا خمسة رادارات مضادة للمدفعية ورادارين للمراقبة الجوية و100 صاروخ من طراز “جافلن” وأربع طائرات مروحية من طراز “mi-17″، بالإضافة إلى قطع غيار ومعدات أخرى.

ويعتبر هذا التفويض الرئاسي الحادي عشر، الذي يسحب من مخزونات وزارة الدفاع منذ أغسطس من عام 2021.

وفاء جباعي – واشنطن
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