وفد أمني مصري في السودان يبحث الملء الثالث لسد النهضة

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة

​​أثارت‭ ‬التصريحات‭ ‬الأخيرة‭ ‬لمدير‭ ‬مشروع‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬الأثيوبي‭ ‬حول‭ ‬إعلان‭ ‬عزم‭ ‬أثيوبيا‭ ‬القيام‭ ‬بالملء‭ ‬الثالث‭ ‬لسد‭ ‬النهضة‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬أغسطس‭ ‬وسبتمبر‭ ‬القادمين‭ ‬رغم‭ ‬احتمالات‭ ‬التأثيرات‭ ‬السلبية‭ ‬لهذا‭ ‬الملء‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬القلق‭ ‬في‭ ‬الدولتين‭ ‬والتي‭ ‬اعتبرت‭ ‬تلك‭ ‬التصريحات‭ ‬خرقا‭ ‬لكل‭ ‬الأعراف‭ ‬والقوانين‭ ‬الدولية‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬تلك‭ ‬التأثيرات‭ ‬السلبية‭ ‬على‭ ‬الدولتين‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬وفدا‭ ‬أمنيا‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬توجه‭ ‬إلى‭ ‬السودان‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬لتنسيق‭ ‬المواقف‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التعنت‭ ‬الأثيوبي‭. ‬واستبعد‭ ‬المصدر‭ ‬القيام‭ ‬بعمل‭ ‬عسكري‭ ‬لتدمير‭ ‬السد‭ ‬نظرا‭ ‬لتأثيراته‭ ‬السلبية‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬السوداني‭ ‬فضلا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬قوى‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬تمول‭ ‬السد‭ ‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬التحرك‭ ‬المصري‭ ‬ينصب‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬تكثيف‭ ‬الاتصالات‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬القوى‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الأثيوبي‭ ‬لبدء‭ ‬مفاوضات‭ ‬جادة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬ملزم‭ ‬يحقق‭ ‬مصالح‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬مسؤول‭ ‬بوزارة‭ ‬الري‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬تسعى‭ ‬حاليا‭ ‬لتوفير‭ ‬مصادر‭ ‬للمياه‭ ‬تحسبا‭ ‬للنقص‭ ‬المحتمل‭ ‬من‭ ‬مياه‭ ‬النيل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اعتماد‭ ‬المشاريع‭ ‬الحديثة‭ ‬لإعادة‭ ‬تدوير‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬والري‭ ‬لاستخدامهم‭ ‬في‭ ‬الزراعة‭ ‬مع‭ ‬استخدام‭ ‬الوسائل‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬الري‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تبطين‭ ‬الترع‭ ‬لتقليل‭ ‬الفاقد‭. ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أكد‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬نصر‭ ‬علام‭ ‬وزير‭ ‬الري‭ ‬الاسبق‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬تعلية‭ ‬السد‭ ‬ستكون‭ ‬محدودة‭ ‬بسبب‭ ‬الأوضاع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬أثيوبيا‭ ‬وكذلك‭ ‬التخزين‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬ردود‭ ‬الأفعال‭ ‬المصرية‭ ‬والسودانية‭ ‬ليست‭ ‬كافية‭. ‬وأضاف‭ ‬الوزير‭ ‬المصري‭ ‬الاسبق‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬أمل‭ ‬في‭ ‬حدوث‭ ‬تطور‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬الموقف‭ ‬الأثيوبي‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬الدول‭ ‬تضررا‭ ‬من‭ ‬الملء‭ ‬هو‭ ‬مصر‭ ‬لأنها‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مسارات‭ ‬النيل‭ ‬الأزرق‭ ‬أما‭ ‬السودان‭ ‬فسوف‭ ‬يأخذ‭ ‬حصته‭ ‬كاملة‭ ‬عند‭ ‬مرور‭ ‬المياه‭ ‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬د‭. ‬عباس‭ ‬شراقي‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الجيولوجيا‭ ‬وخبير‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أضرارا‭ ‬سوف‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬المصري‭ ‬والسوداني‭ ‬من‭ ‬الملء‭ ‬الثالث‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬الجفاف‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬أثيوبيا‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تخزين‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬مليارات‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬خلال‭ ‬الفيضان‭ ‬القادم‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتنافى‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الأعراف‭ ‬الدولية‭.‬

‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الجانب‭ ‬السوداني‭ ‬يعيش‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬التخبط‭ ‬لعدم‭ ‬معرفته‭ ‬بالكمية‭ ‬المخزنة‭ ‬حتى‭ ‬يتخذ‭ ‬الاحتياطات‭ ‬الكافية،‭ ‬أما‭ ‬مصر‭ ‬فقد‭ ‬اتخذت‭ ‬التدابير‭ ‬الكافية‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يشعر‭ ‬المواطن‭ ‬بتأثير‭ ‬التخزين‭ ‬الثالث‭.‬

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