يقتل أربعة في مستشفى بينهم طبيب أجرى له جراحة

قالت السلطات الأمريكية، الخميس، إن مسلحاً قتل أربعة أشخاص بالرصاص، قبل أن ينتحر في مركز طبي في تلسا بولاية أوكلاهوما.

وأوضح ويندل فرانكلين قائد شرطة تلسا أن «المشتبه فيه مايكل لويس، دخل مبنى في حرم مستشفى سانت فرانسيس بسلاح من طراز «إيه آر 15» وفتح النار عشوائياً، ما أسفر عن مقتل طبيبين واثنين آخرين».

وأضاف أن «المشتبه فيه جاء بنية قتل طبيب، ألقى باللوم عليه في آلام يعانيها بعد جراحة».

وعثرت السلطات على رسالة تخص لويس توضح أن الهجوم كان متعمداً.

ولقي الطبيب بريستون فيليبس (59 عاماً)، الجراح الذي عالج لويس، حتفه إلى جانب أخصائية الطب الرياضي. وذكرت السلطات أن القتيلين الآخرين لم يتضح ما إذا كانا من المرضى أم من الموظفين.

وخرج لويس من المستشفى في 24 مايو/أيار، بعد إجراء جراحة في الظهر.

وأفادت السلطات بأن لويس اشترى البندقية نصف الآلية التي جلبها إلى المستشفى من متجر أسلحة محلي في وقت سابق، الأربعاء، إضافة إلى إحضاره مسدساً اشتراه قبل ثلاثة أيام.

وقال قائد الشرطة إن «الضباط اقتحموا المبنى وتتبعوا صوت إطلاق النار حتى الطابق الثاني، وتواصلوا مع الضحايا والمشتبه فيه بعد خمس دقائق».

وأشار الضباط في الموقع إلى أنهم سمعوا دوي طلقة نارية بعد ذلك بخمس دقائق.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط