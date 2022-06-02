‬وكيل‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬الأسبق‭ ‬‭:‬ ​ليس‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬أي‭ ‬حاكم‭ ‬بمصر‭ ‬أن‭ ‬يتنازل‭ ‬عن‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬سيناء‭ ‬لدولة‭ ‬فلسطينية

‬وكيل‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬الأسبق‭ ‬لـ‭ ‬الزمان‭:‬ ​ليس‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬أي‭ ‬حاكم‭ ‬بمصر‭ ‬أن‭ ‬يتنازل‭ ‬عن‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬سيناء‭ ‬لدولة‭ ‬فلسطينية

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة

​اثارت‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬الزيادة‭ ‬الملحوظة‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬الإرهابية‭ ‬في‭ ‬سيناء‭ ‬تساؤلات‭ ‬سياسية‭ ‬وامنية‭ ‬،‭ ‬وضعتها‭ -‬الزمان‭- ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬السريع‭ ‬امام‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬رشاد‭ ‬وكيل‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬الاسبق‭ ‬،وفيما‭ ‬يلي‭ ‬نص‭ ‬اجاباته‭ :‬

‭- ‬مع‭ ‬تصاعد‭ ‬العمليات‭ ‬الإرهابية‭ ‬في‭ ‬سيناء‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬يدور‭ ‬تساؤل‭ ‬حول‭ ‬أسباب‭ ‬تصاعد‭ ‬تلك‭ ‬العمليات‭ ‬ومن‭ ‬يقف‭ ‬ورائها‭ ‬؟

​العمليات‭ ‬الإرهابية‭ ‬في‭ ‬سيناء‭ ‬يقف‭ ‬ورائها‭ ‬المخابرات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬استطاعت‭ ‬اختراق‭ ‬تلك‭ ‬الجماعات‭ ‬وتوجيهها‭ ‬لاستنزاف‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬المصري‭ .‬

​​‭- ‬ولكن‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تشهد‭ ‬حاليا‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬التطبيع‭ ‬بعد‭ ‬اجتماعات‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬إسرائيل‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ . ‬فلماذا‭ ‬تصعد‭ ‬إسرائيل‭ ‬عسكريا‭ ‬ضد‭ ‬مصر‭ ‬؟

​السياسة‭ ‬شيئ‭ ‬أما‭ ‬الاعتبارات‭ ‬الأمنية‭ ‬لها‭ ‬ترتيبات‭ ‬أخرى‭ ‬فالمؤسسة‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تهدف‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬إضعاف‭ ‬واستنزاف‭ ‬الجيش‭ ‬المصري‭ ‬والذي‭ ‬تعتبره‭ ‬التهديد‭ ‬الأول‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ .‬

​​‭- ‬رغم‭ ‬علم‭ ‬مصر‭ ‬بالتهديد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬سمحت‭ ‬بتملك‭ ‬أراضي‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الحدودية‭ ‬للأجانب‭ ‬،‭ ‬فما‭ ‬هي‭ ‬أسباب‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬يشكل‭ ‬تهديدا‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭ ‬؟

​لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬سوف‭ ‬تسمح‭ ‬بالتملك‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬الأمر‭ ‬حق‭ ‬انتفاع‭ ‬فقط‭ .‬

​​‭- ‬وما‭ ‬هي‭ ‬حقيقة‭ ‬الأنباء‭ ‬التي‭ ‬ترددت‭ ‬عن‭ ‬مخطط‭ ‬لإقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وأجزاء‭ ‬من‭ ‬سيناء‭ ‬؟

​لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المخطط‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ينفذ‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أي‭ ‬حاكم‭ ‬مصري‭ ‬أن‭ ‬يتنازل‭ ‬عن‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬سيناء‭ ‬والتي‭ ‬رويت‭ ‬بدماء‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬المصرية‭ .‬​

​‭- ‬وهل‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تنظيمات‭ ‬فلسطينية‭ ‬كحماس‭ ‬أو‭ ‬الجهاد‭ ‬متورطة‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬الإرهابية‭ ‬في‭ ‬سيناء‭ ‬؟

​لا‭ ‬أعتقد‭ ‬هذا‭ ‬فالتنظيمات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬مصالحها‭ ‬مرتبطة‭ ‬بمصر‭ ‬وإذا‭ ‬حدث‭ ‬هذا‭ ‬فإن‭ ‬مصر‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬على‭ ‬إغلاق‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ .‬

​​‭- ‬وكيف‭ ‬ترى‭ ‬موقف‭ ‬قبائل‭ ‬سيناء‭ ‬من‭ ‬الجماعات‭ ‬الإرهابية‭ ‬؟

​قبائل‭ ‬سيناء‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬بإمكانياتها‭ ‬المحدودة‭ ‬مواجهة‭ ‬الجماعات‭ ‬الإرهابية‭ ‬المسلحة‭ ‬بأسلحة‭ ‬حديثة‭ .‬

​​‭- ‬ما‭ ‬مغزى‭ ‬القرار‭ ‬الأمريكي‭ ‬بشطب‭ ‬الجماعات‭ ‬الإسلامية‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬الإرهاب‭ ‬؟

​الجماعات‭ ‬الإسلامية‭ ‬ألعوبة‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬المخابرات‭ ‬الأمريكية‭ ‬تستخدمها‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ .‬

​​‭- ‬إذا‭ ‬انتقلنا‭ ‬إلى‭ ‬المفاوضات‭ ‬النووية‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإيران‭ ‬،‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬تحليلك‭ ‬لتلك‭ ‬المفاوضات‭ ‬؟

​إيران‭ ‬تسعى‭ ‬لامتلاك‭ ‬القنبلة‭ ‬النووية‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬بذلك‭ ‬لأنها‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تظل‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬عتبة‭ ‬النووية‭ ‬دون‭ ‬امتلاكها‭ ‬لأنها‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬إيران‭ ‬أولا‭ ‬دولة‭ ‬ديمقراطية‭ ‬تنشأ‭ ‬بها‭ ‬طبقة‭ ‬متوسطة‭ ‬تقود‭ ‬المجتمع‭ ‬وهذه‭ ‬الطبقة‭ ‬المتوسطة‭ ‬لم‭ ‬تنشئ‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬وحصول‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬الأموال‭ ‬المجمدة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تنشأ‭ ‬تلك‭ ‬الطبقة‭ ‬المتوسطة‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تحرص‭ ‬أمريكا‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬حدوثه‭ ‬ولكنها‭ ‬سمحت‭ ‬فقط‭ ‬بامتلاك‭ ‬إيران‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬نووية‭ ‬حتى‭ ‬يحدث‭ ‬توازن‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ .‬

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