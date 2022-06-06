إغلاق المجال الجوي أمام طائرته.. إلغاء زيارة وزير الخارجية الروسي لصربيا

قال مصدر كبير بوزارة الخارجية الروسية لوكالة إنترفاكس للأنباء، الأحد، إن زيارة الوزير، سيرجي لافروف، إلى صربيا ألغيت بعد أن أغلقت دول حول صربيا مجالها الجوي أمام طائراته.

ونقلت رويترز عن الوكالة تأكيدها تقريرا إعلاميا صربيا، قال إن بلغاريا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرة التي كانت ستقل رئيس دبلوماسيي موسكو إلى بلغراد، الاثنين.

وقال المصدر لإنترفاكس “دبلوماسيتنا لم تتقن (النقل عن بعد) حتى الآن”.

والنقل عن بعد أو “Teleportation” هو تقنية تستخدم في أفلام الخيال العلمي لنقل الأجسام من مكان إلى آخر بدون وسائل نقل وباستخدام شعاع ضوئي غالبا.

ولم يصدر تعليق فوري رسمي من وزارة الخارجية الروسية.

وتصدت صربيا، التي تربطها علاقات ثقافية وثيقة مع روسيا، للضغوط للانحياز إلى جانب الغزو الروسي لأوكرانيا ولم تنضم إلى العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

واتفق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الصربي، ألكسندر فوتشيتش، الشهر الماضي على أن روسيا ستواصل توريد الغاز الطبيعي إلى صربيا بينما تم قطعه عن دول أخرى لرفضها دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.