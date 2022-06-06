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الجيش الأوكراني يعلن سيطرته على “نصف” مدينة سيفيرودونيتسك

من معارك شرق أوكرانيا

أكدت أوكرانيا، الأحد، أن قواتها، باتت تسيطر على “نصف” مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية في شرق البلاد، التي تشهد معارك طاحنة في إطار الهجوم الروسي على حوض دونباس.

وقال حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي في مقابلة بثت على منصات التواصل الاجتماعي إن “قواتنا المسلحة طهّرت نصف” هذه المدينة الصناعية من القوات الروسية، مضيفا أن “نصف المدينة بات تحت سيطرة قواتنا”.

وسيفيرودونيتسك هي أكبر مدينة لا تزال في أيدي الأوكرانيين في منطقة لوغانسك التابعة لحوض دونباس.

وقد تقدمت القوات الروسية تدريجاً في المدينة خلال الأسابيع الأخيرة بعد انسحابها أو دحرها عن مناطق أخرى، بما في ذلك محيط العاصمة كييف.

لكن بعدما تراجعت من جراء هجوم روسي على المدينة، استعادت القوات الأوكرانية بعض المناطق.

وأكد غايداي أن القوات الروسية كُلفت السيطرة على المدينة بحلول الجمعة  فضلا عن شريان نقل حيوي يربط بين مدينتي ليسيشانسك وباخموت المجاورتين.

وأضاف حاكم لوغانسك “نتوقع في المستقبل القريب أن كل قوات الاحتياطي المتوافرة لديهم… سيقحمونها (في القتال) لأداء هاتين المهمتين”.

وتابع “في الأيام الخمسة المقبلة ستكون هناك زيادة كبيرة في عدد عمليات القصف بالمدفعية الثقيلة” من الجانب الروسي.

فرانس برس
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