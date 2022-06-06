الدفاع المدني ترفع 2500 دعوى ضد مخالفي شروط السلامة

على إثر الحريق الذي اندلع عصر يوم أمس الأول السبت في البصرة والذي أسفر عن وفاة مواطن واحتراق البناية، توجه مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، إلى البصرة بهدف تشخيص الأخطاء التي رافقت الحادث ومنها المخالفات التي سجلت بحق البناية.

وعقد بوهان مؤتمرا صحفيا في مقر مديرية الدفاع المدني في محافظة البصرة بحضور عدد غفير من القنوات الفضائية والإذاعية والصحفية وبحضور معاون المدير العام للشؤون الفنية اللواء محسن كاظم علك ومدير دفاع مدني محافظة البصرة العميد تحسين علي ساري. وقال بوهان: إن “هناك أكثر من 2500 دعوى قضائية قام الدفاع المدني بتحريكها ضد المخالفين غير الملتزمين بتعليماته”، لافتا إلى أن “هناك مخالفات كبيرة في المباني إذا لم تتم معالجتها فستبقى الحرائق مستمرة” .

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