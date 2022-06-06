بطل للمرة الـ14.. نادال يبتعد برقمه الإعجازي في “رولان غاروس”

أحرز الاسباني رافائيل نادال، المصنف خامساً، الأحد، لقبه الرابع عشر في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، معززاً رقمه القياسي في الـ “غراند سلام” بـ22 لقباً، وبات أكبر لاعب سناً يُتوج في باريس.

وسحق نادال ابن الـ 36 عاماً، منافسه النروجي كاسبر رود الثامن 6-3 و6-3 و6-صفر، محققاً لقبه الـ 14 القياسي الأسطوري بعد 17 عاماً من باكورة انتصاراته في رولان غاروس في عام 2005 في سن الـ 19 عاماً.

وتقدم نادال بفارق لقبين كبيرين عن مطارديه المباشرين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجر فيدرر.

ولم يتعرض نادال، الذي تحدث مرارا عن خوضه المباريات بمشكلة مزمنة في القدم قد تدفعه للاعتزال في أي وقت، سوى لـ3 هزائم بتاريخ مشاركاته في رولان غاروس، بينهما اثنان على أيدي ديوكوفيتش عامي 2015 و2021، بينما فاق عدد انتصاراته الـ100.

ولم يتعرض الإسباني الملقب بالماتادور لأي خسارة بالمباراة النهائية للبطولة.