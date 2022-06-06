تحذير من إندثار حقول الدواجن في إقليم كوردستان

حذرت جمعية حقول الدواجن في اقليم كوردستان، يوم السبت، من انهيار هذا القطاع، واندثار حقول الدواجن في الإقليم، كاشفة في الوقت ذاته عن تكبد أصحاب حقول الدواجن خسائر فادحة خلال الأشهر الأربعة الماضية بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات، وتفاقم الأمراض.

وقال رئيس الجمعية ناظم عبدالله الجاف في بيان اليوم، إنه وفقا لتحقيقات جمعيتنا التي أجرتها في جميع أنحاء إقليم كوردستان فإنه خلال الأشهر الأربعة الماضية لحقت الأضرار بـ700 قاعة لتربية الدواجن”، مبينا أن كل قاعة تكبدت 25 مليون دينار خسائر مادية أي أن المجموع الكلي يصل إلى 17 مليار دينار لحقت بأصحاب المشاريع في إقليم كوردستان.

وأضاف أن “الأضرار أكثر من ذلك بكثير ولكننا قمنا بتخمينها بسعر أقل”، مشيرا إلى أن “سعر البضاعة ارتفع على أصحاب الدواجن، مع استمرار زيادة الأمراض على الطيور، وارتفاع أسعار المستلزمات والسبب الرئيسي في ذلك سوء أوضاع القاعات المنتجة للدجاج الحي”.

وتابع الجاف بالقول “إذا لم تقم الحكومة بمساعدتهم وتقديم الدعم لهم في تسويق منتجاتهم فإن القطاع سيعلن اندثاره كاملة”.

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