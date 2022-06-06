زيادة 71 ألف برميل في حصة العراق من تصدير النفط

بغداد: رلى واثق

زادت منظمة “أوبك بلاس” سقف مستويات الإنتاج العالمي بـ 640 ألف برميل يومياً لشهري تموز وآب، بينما بلغت حصة العراق من هذه الزيادة 71 ألف برميل يوميا، وذلك لتعويض النقص الحاصل في المعروض وبحسب مقتضيات السوق. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد إن كمية الإنتاج التي سبق أن تم تحديدها وفق الاتفاق لكل دولة من الدول المنتجة وفق نسب، تتوافق مع كمية الإنتاج الفعلية، مشيرا إلى أن العراق يحقق إيرادات جيدة وبكميات تصدير أقل وهذا ما يعزز من قيمة الإيرادات المالية للنفط الخام المصدر. وأضاف أن العراق يصدر حاليا قرابة 3 ملايين و300 ألف برميل يوميا، وقد حقق إيرادات بلغت أكثر من 11 مليار دولار الشهر الماضي. وأوضح أن منظمة (أوبك بلاس) حددت حصة العراق بإنتاج 4 ملايين و580 ألف برميل يوميا واعتبارا من الشهر المقبل، بزيادة جديدة بلغت 71 ألف برميل باليوم، مشيرا إلى أن وزير النفط إحسان عبد الجبار أكد في تصريحات سابقة إمكانية إنتاج العراق لأكثر من 4 ملايين و800 ألف برميل يوميا. وبين جهاد أن “أوبك بلاس” والجهات البحثية والتخصصية في المنظمة تقوم بمراقبة تطورات السوق النفطية العالمية خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن مراجعة التقارير الفنية من أجل إعداد التوصيات للاجتماع الوزاري المقبل، وفق المتغيرات وتطورات السوق النفطية، وبما يؤدي إلى مزيد من الاستقرار والتوازن المطلوب.

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