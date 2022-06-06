زيدان: ندعم حرية التعبير ولن نفرط بها

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أمس الأحد، مع رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم، دعم حرية التعبير، وضرورة تعزيز التعاون بين القضاء والإعلام خدمة للمصلحة العامة. وذكر بيان لمجلس القضاء، أن “زيدان استقبل جاسم، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين القضاء والسلطة الرابعة” .وشدد زيدان، بحسب البيان، على “دعم حرية التعبير بوصفها مفهوما دستوريا لا يمكن التفريط فيه”، داعيا “وسائل الإعلام إلى دعم الحرية المسؤولة للكلمة والعمل على صياغة الخطاب الموضوعي المتوازن بشكل دائم”.

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