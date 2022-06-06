عشرات القتلى بهجوم على كنيسة نيجيرية

ذكر طبيب في مستشفى ووسائل إعلام محلية أن مسلحين هاجموا كنيسة كاثوليكية في جنوب غرب نيجيريا أثناء قداس الأحد، مما أسفر عن مقتل 50 شخصا على الأقل، منهم نساء وأطفال.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي لم تُعرف حتى الآن دوافعه وعدد القتلى الذين سقطوا فيه. لكن الرئيس محمد بخاري دان “جريمة قتل المصلين الشنعاء”.
ودعا أولواروتيمي أكريدولو حاكم ولاية أوندو، في بيان، قوات الأمن إلى العثور على المهاجمين بعد هذا “الهجوم السافر والشيطاني”.
وبحسب الناطقة باسم شرطة الولاية إبوكن أودونلامي، تمت مهاجمة الكنيسة بالأسلحة النارية والمتفجرات.
وأوضحت بحسب وكالة فرانس برس: “ما زال من المبكر تحديد عدد القتلى. لكن الكثير من المصلين لقوا حتفهم وأصيب آخرون في الهجوم”.
وقالت وسائل إعلام نيجيرية إن المسلحين أطلقوا النار على المصلين وفجروا عبوات ناسفة.