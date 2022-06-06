لا ضمانات لتمرير مسودة «الأمن الغذائي»

بدأت لجان مجلس النواب التي يرأسها التحالف الثلاثي، العمل على تضمين مسودة قانون الأمن الغذائي الطارئ، التخصيصات اللازمة لسد ثغرة غياب موازنة 2022، لكن تمرير مثل هذه المسودة في ظل التجاذب السياسي بحجم يتجاوز 35 ترليون دينار، أثار حفيظة خصوم التحالف الثلاثي الداعم للقانون، وقد يعاد إلى

الرفوف.

ويبدو الصدريون واثقين من تشريع القانون بعد تمريره في القنوات الرسمية، إذ اتفق النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي مع وزير المالية علي علاوي على إضافة المحاضرين إلى القانون. وبحسب بيان لمكتب الزاملي، فإن المسودة الحالية قد وصلت مراحل متقدمة من الاكتمال، وقد تُعرض في جدول أعمال البرلمان. وأضاف البيان، “تم تكييف الوضع المالي للمحاضرين والإداريين، والأجراء وعقود الكهرباء والنفط عبر تخصيص مبلغ مالي ثابت في قانون الأمن الغذائي، إضافةً إلى زيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة، والبطاقة التموينية، وتخصيص أموال لاستيراد الغاز وسداد الديون بما يضمن استمرار الطاقة الكهربائية للمواطنين خلال هذا الصيف، وتضمين مبالغ البترو دولار للمحافظات المنتجة للنفط، ولتنمية الأقاليم ومستحقات الفلاحين وغيرها” . البيان استعرض لقاء الزاملي مع علاوي، بأنه “جرى الاتفاق على إضافة فقرة في قانون الأمن الغذائي لتكييف الوضع المالي للمحاضرين والإداريين والأجور والعقود، وتخويل الوزير صلاحية إجراء مناقلة تخصيصات أخرى إذا تطلب الأمر ذلك” .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط