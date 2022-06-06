مباحثات عراقية مصرية لتعزيز التعاون العسكري

القاهرة: إسراء خليفة

من المؤمل أن يقوم وزير الدفاع جمعة عناد بزيارة إلى القاهرة يوم السبت المقبل وذلك في إطار العلاقات الثنائية بين العراق ومصر.

وعلمت أن عناد سيلتقي نظيره المصري محمد زكي للتباحث في مجمل العلاقات المشتركة وخاصة موضوع التدريب.

كما سيزور عناد عدداً من المنشآت العسكرية المصرية ويلتقي قادة في الجيش المصري.

يذكر أن هذه هي الزيارة الثالثة لوزير الدفاع إلى القاهرة، فقد أجرى مباحثات في عام 2020 مع نظيره المصري لمناقشة أوجه التعاون العسكري المشترك، تلتها زيارة أخرى عام 2021.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط