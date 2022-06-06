Posted on by

وزير الهجرة والمهجرين يلتقي رئيس لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية وعدد من اعضاءها

 

 قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، ‏أشخاص يجلسون‏‏ و‏منظر داخلي‏‏

بهدف مناقشة ملف النازحين وتنسيق العمل في هذا المجال ، التقى وزير الهجرة والمهجرين السيد عثمان الغانمي، اليوم الأحد، رئيس لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية النائب شريف سلمان وعدد من أعضاء اللجنة .

 وناقش السيد الوزير الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ملف النازحين والقوانين التي تخدم هذه الشريحة.

 كما جرى بحث اخر المستجدات في إعادة النازحين وتوفير الاحتياجات الخاصة في العودة الطوعية لهم والتركيز على إيجاد الأجواء المناسبة لهذا الموضوع خاصة وان هناك رغبة من قبل الأسر النازحة بالعودة الى مناطق سكناهم الأصلية في مختلف مناطق البلاد بعد استقرار الأوضاع الأمنية هناك. 

قد تكون صورة ‏‏‏‏٦‏ أشخاص‏، ‏أشخاص يجلسون‏‏ و‏منظر داخلي‏‏

قد تكون صورة ‏‏‏‏٦‏ أشخاص‏، ‏أشخاص يجلسون‏‏ و‏منظر داخلي‏‏قد تكون صورة ‏‏‏‏٦‏ أشخاص‏، ‏أشخاص يجلسون‏‏ و‏منظر داخلي‏‏

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close