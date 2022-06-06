وزير الهجرة والمهجرين يلتقي رئيس لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية وعدد من اعضاءها

بهدف مناقشة ملف النازحين وتنسيق العمل في هذا المجال ، التقى وزير الهجرة والمهجرين السيد عثمان الغانمي، اليوم الأحد، رئيس لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية النائب شريف سلمان وعدد من أعضاء اللجنة .

وناقش السيد الوزير الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ملف النازحين والقوانين التي تخدم هذه الشريحة.

كما جرى بحث اخر المستجدات في إعادة النازحين وتوفير الاحتياجات الخاصة في العودة الطوعية لهم والتركيز على إيجاد الأجواء المناسبة لهذا الموضوع خاصة وان هناك رغبة من قبل الأسر النازحة بالعودة الى مناطق سكناهم الأصلية في مختلف مناطق البلاد بعد استقرار الأوضاع الأمنية هناك.

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