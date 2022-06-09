الآسايش يمنع وسائل الإعلام من تغطية حادثة انفجار الطائرة الملغومة في اربيل وتحتجز مراسلا صحفيا

منعت قوة أمنية في أربيل العديد من وسائل الإعلام من تغطية موقع انفجار الطائرة المسيرة الملغومة التي انفجرت في المدينة، ليل البارحة الاربعاء، واحتجزت مراسل موقع اخباري.

وعلمت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق من ممثلها في الإقليم، أن جهاز الآسايش منع فرق قنوات (روداو، KNN ، GK TVكوردستان 24، وكوردستان tv، NRT، وكالة ئيستا) من تغطية الحادثة، وصادر معدات الطواقم الصحفية، لضمان عدم تغطية موقع الانفجار، الذي وقع بين مدينة اربيل ومصيف صلاح الدين، وأسفر عن اصابات بشرية وأضرار مادية في المحال والعجلات المدنية، لافتا الى أن القوة استولت على المعدات الصحفية للقنوات التي حاولت التغطية، في الساعات الأولى من وقوع الحادث، وإرجاعها لهم منتصف ليل الإربعاء.

وأضاف المنسق أن القوة احتجزت مراسل موقع ‘ويستكه الاخباري’ ‘نبز رشاد’ قرب موقع الحادث، لأكثر من ساعتين، واجبرته على كتابة تعهد خطي بعدم العودة الى المنطقة.

وتدين جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق منع وسائل الإعلام من أداء مهامهم، واحتجاز الزميل الصحفي، وتعده انتهاكا واضحا لحرية العمل الصحفي، وتطاولا على مبادئ الدستور.

كما وتطالب الجمعية السلطات في اربيل الكف عن منع الصحفيين من اداء واجباتهم الصحفية، واللجوء الى الاساليب البوليسية، باعتقالهم او احتجازهم، لمنعهم من نقل الحقائق، وتؤكد على ضرورة احترام الدستور الكافل لحرية العمل الصحفي، والالتزام بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها حكومة الإقليم.

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