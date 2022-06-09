الأسد يتحدث عن التطورات الإقليمية والدولية ..فيديو

الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع الرئيس السوري بشار الأسد.

تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد لـRT:

– قوة روسيا تعيد التوازن الدولي المفقود ما ينعكس على الدول الصغرى

– نظام القطـب الواحـد بدأ بعد جعل الدولار قائد العالم من الناحية النقدية

– النتائج الاقتصادية لهذه الحرب أهـم مـن الجانب العسكـري أو ربما تـوازيه

– واشنطـن لا تبتـز العالم بالدولار فقط بل تستخدمه وسيلة للحصار والسرقة

– عقلية الغرب عقلية هيمنة والفشل هـو مصيـر العقـوبات الغربية

– العقوبات الغربية جزء من المشكلة الاقتصادية بسوريا

– يريد الغرب أن يعلق كل المشاكل على أزمة أوكرانيا

– واجهـنا الفساد خـلال الحـرب وتطوير النظام الإداري أهم عوامل مكافحته

– لدينا أدوات الإنتاج فـي سوريا والخدمات الأساسية موجودة رغم تراجعها

– هناك محاولات لضـرب كل خطوة ننجزها في المجال التنموي

– مشكلة اللجنة الدستورية أن الطرف الآخـر معين مـن قبل تركيا ويعبـر عن تطلعاتها

– لا يمكن تحقيق الاستقرار بدستـور يتعارض مـع رغبات الشعـب

– الحرية السياسية لا تعني مطلقا التعدي على المسلمات الوطنية

– التنوع يغني المجتمع السوري وعندما يطرح بإطار خاطئ يتحول إلى نقمة

– هناك عملاء شرقي سوريا يعملون نيابة عـن الاحتلال الأمريكي ضد وحدة مجتمعنا

– سـوريا ستقاوم أي غـزو تركي لأراضيها على الصعيدين الرسمي والشعبي

– كل أراضي سوريا المحتلـة ستحـرر مـع الوقـت

– العقـوبات تؤثـر على إعادة الإعمار وظروفنا لا تسمح بإعادة الإعمار بالمعنى الواسع

– بدأت شـركات بالعمـل للاستثمار في سوريا بأساليب فيها التفاف على العقوبات

– العلاقات السورية العربية لم تتبدل بالمضمون خلال الحرب والتغيير كان في الشكل

– لا يوجد حقد على الدول العربية وندرك أن لديها ظروفا وننظر إلى المستقبل

– الجامعة العربية لم تحقق للمواطن شيئا وكانت غطاء للعدوان على الدول العربية

– إذا استمرت الجامعة العربية في نهجها فلا قيمـة لعودة سوريا إليها

– الحـوار مـع الدول العـربية أمر أساسي لتلافي المزيد من السقوط

– ننظر بشكل إيجابي للحوار بين إيران والدول الخليجية

– التطبيع كلمة مفتعلة لدفع العرب باتجاه تقديم تنازلات لإسرائيل مقابل لا شيء

– اتفاقية أوسلو أصبحت مبررا للتطبيع وموقفنا ثابت من إسرائيل طالما هناك أرض محتلة

– القصف الإسرائيلي للأراضي السورية يهدف لرفع معنويات الإرهابيين وإعادة تحريكهم

– كذبة الثورة غير مقنعة ولا توجد ثـورة تستمـر 11 عاما من دون سقوط الدولة