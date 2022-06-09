الأسد يتحدث عن التطورات الإقليمية والدولية ..فيديو

الأسد يتحدث لـRT عن التطورات الإقليمية والدولية
الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع الرئيس السوري بشار الأسد.
تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد لـRT:
– قوة روسيا تعيد التوازن الدولي المفقود ما ينعكس على الدول الصغرى
– نظام القطـب الواحـد بدأ بعد جعل الدولار قائد العالم من الناحية النقدية
– النتائج الاقتصادية لهذه الحرب أهـم مـن الجانب العسكـري أو ربما تـوازيه
– واشنطـن لا تبتـز العالم بالدولار فقط بل تستخدمه وسيلة للحصار والسرقة
– عقلية الغرب عقلية هيمنة والفشل هـو مصيـر العقـوبات الغربية
– العقوبات الغربية جزء من المشكلة الاقتصادية بسوريا
– يريد الغرب أن يعلق كل المشاكل على أزمة أوكرانيا
– واجهـنا الفساد خـلال الحـرب وتطوير النظام الإداري أهم عوامل مكافحته
– لدينا أدوات الإنتاج فـي سوريا والخدمات الأساسية موجودة رغم تراجعها
– هناك محاولات لضـرب كل خطوة ننجزها في المجال التنموي
– مشكلة اللجنة الدستورية أن الطرف الآخـر معين مـن قبل تركيا ويعبـر عن تطلعاتها
– لا يمكن تحقيق الاستقرار بدستـور يتعارض مـع رغبات الشعـب
– الحرية السياسية لا تعني مطلقا التعدي على المسلمات الوطنية
– التنوع يغني المجتمع السوري وعندما يطرح بإطار خاطئ يتحول إلى نقمة
– هناك عملاء شرقي سوريا يعملون نيابة عـن الاحتلال الأمريكي ضد وحدة مجتمعنا
– سـوريا ستقاوم أي غـزو تركي لأراضيها على الصعيدين الرسمي والشعبي
– كل أراضي سوريا المحتلـة ستحـرر مـع الوقـت
– العقـوبات تؤثـر على إعادة الإعمار وظروفنا لا تسمح بإعادة الإعمار بالمعنى الواسع
– بدأت شـركات بالعمـل للاستثمار في سوريا بأساليب فيها التفاف على العقوبات
– العلاقات السورية العربية لم تتبدل بالمضمون خلال الحرب والتغيير كان في الشكل
– لا يوجد حقد على الدول العربية وندرك أن لديها ظروفا وننظر إلى المستقبل
– الجامعة العربية لم تحقق للمواطن شيئا وكانت غطاء للعدوان على الدول العربية
– إذا استمرت الجامعة العربية في نهجها فلا قيمـة لعودة سوريا إليها
– الحـوار مـع الدول العـربية أمر أساسي لتلافي المزيد من السقوط
– ننظر بشكل إيجابي للحوار بين إيران والدول الخليجية
– التطبيع كلمة مفتعلة لدفع العرب باتجاه تقديم تنازلات لإسرائيل مقابل لا شيء
– اتفاقية أوسلو أصبحت مبررا للتطبيع وموقفنا ثابت من إسرائيل طالما هناك أرض محتلة
– القصف الإسرائيلي للأراضي السورية يهدف لرفع معنويات الإرهابيين وإعادة تحريكهم
– كذبة الثورة غير مقنعة ولا توجد ثـورة تستمـر 11 عاما من دون سقوط الدولة