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الأسد يتحدث عن التطورات الإقليمية والدولية ..فيديو

نيوزميكر

الأسد يتحدث لـRT عن التطورات الإقليمية والدولية

 

الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع الرئيس السوري بشار الأسد.

تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد لـRT:

– قوة روسيا تعيد التوازن الدولي المفقود ما ينعكس على الدول الصغرى

– نظام القطـب الواحـد بدأ بعد جعل الدولار قائد العالم من الناحية النقدية

– النتائج الاقتصادية لهذه الحرب أهـم مـن الجانب العسكـري أو ربما تـوازيه

– واشنطـن لا تبتـز العالم بالدولار فقط بل تستخدمه وسيلة للحصار والسرقة

– عقلية الغرب عقلية هيمنة والفشل هـو مصيـر العقـوبات الغربية

– العقوبات الغربية جزء من المشكلة الاقتصادية بسوريا

– يريد الغرب أن يعلق كل المشاكل على أزمة أوكرانيا

– واجهـنا الفساد خـلال الحـرب وتطوير النظام الإداري أهم عوامل مكافحته

– لدينا أدوات الإنتاج فـي سوريا والخدمات الأساسية موجودة رغم تراجعها

– هناك محاولات لضـرب كل خطوة ننجزها في المجال التنموي

– مشكلة اللجنة الدستورية أن الطرف الآخـر معين مـن قبل تركيا ويعبـر عن تطلعاتها

– لا يمكن تحقيق الاستقرار بدستـور يتعارض مـع رغبات الشعـب

– الحرية السياسية لا تعني مطلقا التعدي على المسلمات الوطنية

– التنوع يغني المجتمع السوري وعندما يطرح بإطار خاطئ يتحول إلى نقمة

– هناك عملاء شرقي سوريا يعملون نيابة عـن الاحتلال الأمريكي ضد وحدة مجتمعنا

– سـوريا ستقاوم أي غـزو تركي لأراضيها على الصعيدين الرسمي والشعبي

– كل أراضي سوريا المحتلـة ستحـرر مـع الوقـت

– العقـوبات تؤثـر على إعادة الإعمار وظروفنا لا تسمح بإعادة الإعمار بالمعنى الواسع

– بدأت شـركات بالعمـل للاستثمار في سوريا بأساليب فيها التفاف على العقوبات

– العلاقات السورية العربية لم تتبدل بالمضمون خلال الحرب والتغيير كان في الشكل

– لا يوجد حقد على الدول العربية وندرك أن لديها ظروفا وننظر إلى المستقبل

– الجامعة العربية لم تحقق للمواطن شيئا وكانت غطاء للعدوان على الدول العربية

– إذا استمرت الجامعة العربية في نهجها فلا قيمـة لعودة سوريا إليها

– الحـوار مـع الدول العـربية أمر أساسي لتلافي المزيد من السقوط

– ننظر بشكل إيجابي للحوار بين إيران والدول الخليجية

– التطبيع كلمة مفتعلة لدفع العرب باتجاه تقديم تنازلات لإسرائيل مقابل لا شيء

– اتفاقية أوسلو أصبحت مبررا للتطبيع وموقفنا ثابت من إسرائيل طالما هناك أرض محتلة

– القصف الإسرائيلي للأراضي السورية يهدف لرفع معنويات الإرهابيين وإعادة تحريكهم

– كذبة الثورة غير مقنعة ولا توجد ثـورة تستمـر 11 عاما من دون سقوط الدولة

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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