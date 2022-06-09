البرلمان يقرّ قانون الأمن الغذائي.. وخشّان يلوّح بالطعن أمام الاتحادية

نجح مجلس النواب، أمس الأربعاء، في تمرير مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وسط دعوات لإقامة دعاوى للطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وسبقت جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على القانون، اجتماعات جانبية، ولقاء لقادة الكتل ترأسه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، توصل من خلاله إلى اتفاق على المواد المختلف عليها لاسيما بين التيار الصدري والإطار التنسيقي.

وبعد سلسلة من المباحثات، بدأت الجلسة بعد الظهر برئاسة الحلبوسي وحضور 273 نائباً، افتتحت بقراءة اللجنة المالية للمواد والتصويت عليها واحدة تلو الأخرى.

وبحسب بيان صدر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فأن “البرلمان صوت على التعاقد مع حملة شهادات (البكالوريوس والدبلوم) ولكافة الاختصاصات للعمل في دوائر المحافظة واداراتها المحلية للمحافظات غير المنتظمة في إقليم بواقع (١٠٠٠) متعاقد لكل محافظة، وبراتب شهري قدره (٣٠٠) ألف دينار شهريا للمتعاقد الواحد لمدة ثلاث سنوات لأغراض التدريب والتطوير”.

وأضاف البيان، أن “مجلس النواب صوت على المادة التي تنص على تحويل المحاضرين وقراء المقاييس والاداريين والعقود والاجراء اليوميين على قرار 315 وتعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا”.

وبعد أن أنجز البرلمان تصويته على الفقرات، عرض القانون بالمجمل للتصويت وتم اقراره وحاز الثقة، ومن ثم قرر رفع الجلسة والدخول في عطلة تشريعية تستمر شهرين.

وقبل الجلسة، تحدث النائب باسم خشان عن الاتفاق بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري وقال إنهما وجهان لعملة واحدة، مؤكداً عزمه الطعن بالقانون لدى المحكمة الاتحادية العليا.

وفور انتهاء جلسة البرلمان، أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بياناً عدّ فيه التصويت على القانون “انتصاراً آخراً لفسطاط الإصلاح”.

واقترح الصدر “تشكيل لجنة برلمانية رقابية ومن اللجان المختصة ذات الصلة لمنع التلاعب والفساد في تطبيق القانون”، مؤكدا “لن أتهاون في كشف كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب ولقمته”.

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