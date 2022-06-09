التصنيع الحربي: إنتاج مدافع ثقيلة وتجميع مروحيات

بغداد: عمر عبد اللطيف

قال رئيس هيئة التصنيع الحربي محمد صاحب الدراجي إنَّ الهيئة تعتزم إنتاج مدفع من النوع الثقيل وتجميع السمتيات خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الدراجي، أنَّ “معامل وملاكات الهيئة تستعد لتصنيع مدفع ثقيل نوع 30ـD والذي يعد من أفضل أسلحة مدفعية الميدان عالمياً، بعد تأهيل المعامل القديمة التي كانت موجودة قبل 2003، إضافة إلى تجميع المروحيات”.

وأضاف أنَّ “معامل الهيئة أنتجت مؤخراً قنابر هاون بأيد وإمكانيات عراقية بطريقتي الطرق الحار والسباكة، بكلفة تقدر بـ 65 دولاراً، بينما يصل سعرها في صفقات الاستيراد للعراق إلى 250 دولاراً”.

وبشأن إنتاج مسدس بابل، قال الدراجي إنَّ “الخطوط الإنتاجية لم تكلف ميزانية الدولة بعد شراء امتياز شركة “نورينكو” من قبل إحدى الشركات وذلك لصناعة 70 % من أجزاء المسدس، مع تهيئة الأرض والمباني والعمالة وتركيب قوالبه بالكامل داخل العراق”.

وبين أنَّ “شركات قليلة في العالم تعطي امتياز صناعة المسدسات، ومنها شركة “برتا” التي منحت امتياز صناعة مسدس “بابل”، منوهاً بأنَّ الهيئة بصدد صنع مسدس “برنو” يعمل بنوعين من الإطلاقات.

وتابع أنَّ “الهيئة اشترت 3 خطوط إنتاجية لصنع إطلاقات المسدس وبندقية الرافدين، والتي ارتأت الهيئة أن تكون صناعة محلية باعتبارها تدخل ضمن الأمن القومي للبلاد”، إلا أنه أكد أنَّ الوزارات الأمنية لا تزال عازفة عن شراء منتجات الهيئة إلى اليوم.

وعن خطة الهيئة بالمرحلة المقبلة، قال الدراجي: إنَّ “الهيئة تعمل على صنع طائرات مسيرة مقاتلة، ومضادات الدروع والطائرات المسيرة”، معرباً عن أمله بحماية المنتج المحلي وخاصة الحربي منه من قبل المسؤولين ووسائل الإعلام، وفضح كل محاولات التسقيط والاتهامات.

تحرير: علي عبد الخالق

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