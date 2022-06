The EU-Iraq security partnership

الشراكة الأمنية بين الاتحاد الأوروبي والعراق

q and Kurdistan are key partners of Europe… What takes place here has consequences in Europe and vice versa”, said Nathalie Loiseau, Chair of the European Parliament Subcommittee on Security and Defence (SEDE), in a MERI policy debate on EU-Iraq partnership, Peshmerga reform, the ISIS war, and EU’s role in stabilisation. Ms Loiseau headed a delegation of 14 MEPs and SEDE advisors who visited Iraq to engage policy makers and develop a deeper understanding of the security challenges. This report summarises the debate and recommendations Read More.

“العراق وكوردستان شركاء رئيسيون لأوروبا… ما يحدث هنا له عواقب في أوروبا والعكس صحيح”. هذە مقولة ناتالي لوازو، رئيسة اللجنة الفرعية للأمن والدفاع التابعة للبرلمان الأوروبي، في حوار سياساتي عقدت في مؤسسة میري. كان ذلك خلال زیارتها للعراق علی رأس وفد من 14 أعضاء في البرلمان الأوروبي وكبار مستشاريهم. وكان هدفهم مقابلة صانعي السياسات والحصول علی فهم أعمق للتحديات الأمنية التي تواجه كل من العراق وإقليم كوردستان. هذا التقریر یلخص محتوی الحوار مع المقترحات السیاساتیة حول الشراكة بین العراق و الاتحاد الأوروبي، وإصلاح البيشمركة وحرب داعش ودور أوروبا في استقرار المنطقة. أنقر هنا للمزید.

“عێراق و کوردستان هاوبەشی سەرەکی ئەوروپان. لێكەوتەی ئەو رووداوانەی لێرە ڕوودەدەن لە ئەوروپادا بەدەردەكەون و پێچەوانەكەشی راستە”. ئەوە بەشێك بوو لە گوتەكانی ناتالی لوازۆ، سەرۆکی لیژنەی لاوەکی پەرلەمانی ئەوروپا بۆ ئاسایش و بەرگری، كە لە دیبەیتێكی (مێری)دا پێشكەشی كرد. خاتوو لوازۆ سەرۆکایەتی شاندێکی 14 ئەندام و راوێژكارانی پەرلەمانی ئەوروپای کرد بۆ گفتوگۆكردن لەگەڵ بڕیاردەران و كۆمەڵگای مەدەنی لە عێراق و هەرێم و تێگەیشتن لەو ئالینگاریە ئەمنیانەی کە ڕووبەڕووی ناوچەكە دەبنەوە. لەو راپۆرتەدا: دیبەیت و پێشنازەكانی پەیوەست بە شەراكەتی هەمەلایەنە، ریفۆرمی پێشمەرگە، شەڕی داعش، رۆڵی ئەوروپا لە سەقامگیركردن. بۆ زیاتر كلیك لێرە بكە.

