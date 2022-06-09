النفط: لا وجود لأزمة بنزين في بغداد

بغداد: رلى واثق

نفت وزارة النفط وجود شحٍّ في الوقود وبضمنه البنزين.

وشهدت العاصمة بغداد يوم أمس الأربعاء زحاماً في عدد من محطات الوقود وإغلاق أخرى مما أثار مخاوف من وجود شح أو نيّة في رفع أسعار البنزين.

وقال معاون مدير عام شركة المنتجات النفطية، مدير التفتيش في الوزارة، إحسان موسى غانم، : إنه لا توجد أزمة بنزين في محطات تعبئة الوقود التابعة للوزارة في العاصمة بغداد.

وشدد على “حرص الوزارة والشركة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين”، مجدداً التأكيد على “توفر (البنزين) بنوعيه المحسن والعادي في جميع المحطات”.

وفي السياق، لفت عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب، رسول الحلفي، إلى أنَّ الإنتاج المحلي والمستورد من المشتقات النفطية، ومن بينها “البنزين” كاف ويسد الحاجة”.

وأضاف الحلفي لـ”الصباح”، أنَّ “لكل محطة وقود حصة يومية محددة من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية في وزارة النفط”، مشيراً إلى أنَّ “هناك متابعة مستمرة لانتظام عمل محطات الوقود والتزامها.”

ولفت إلى وجود خزين جيد ضمن المستودعات النفطية في الدورة والبصرة، فضلاً عن وصول شاحنات محملة بالبنزين المستورد إلى العراق يومياً.

وبشأن المخاوف من ارتفاع مرتقب في أسعار المشتقات النفطية، قال الحلفي: “الأسعار ثابتة ولا نية لرفعها”.

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