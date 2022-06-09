برامج حاسوبيَّة لإنجاز معاملات تسجيل المركبات

بغداد: جنان الأسدي

استحدثت مديريَّة المرور العامة برامج عمل حاسوبية جديدة لاستيعاب آلاف معاملات تسجيل المركبات التي تروَّج أسبوعياً، بهدف إنجاز الأعمال بسرعة ودقة أكبر. وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية التابعة لوزارة الداخلية العميد زياد محارب القيسي، بتصريح : إنَّ “المديرية كانت قد أوقفت نظام تسجيل المركبات خلال الأسبوع الماضي ليومين لإعادة صيانة أجهزة الحاسوب وبرمجيات الحاسبات كونها تعمل فوق الطاقة الاستيعابية المخصصة لها، بسبب آلاف المعاملات التي تروج أسبوعياً”.

وذكر أنَّ “منافذ التسجيل وعقب قيام المديرية بتبسيط إجراءاتها، شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين لغرض تسجيل مركباتهم، إذ بلغ عدد ما سجل منها خلال الأشهر الخمسة الماضية، أكثر من 390، مقارنة بما سجل منها خلال العام الماضي والذي تجاوز 930 معاملة، وكانت للعام 2020 أكثر من 299 مركبة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط