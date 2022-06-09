بغداد بحاجة الى “ثورة” خدمات وإعمار.. ولكن!

أكدت عضو مجلس النواب عن محافظة بغداد مديحة الموسوي، اليوم الخميس، ان العاصمة تحتاج الى “ثورة” خدمات وأعمار من خلال المشاريع الاستراتيجية.

وقالت الموسوي، ان “العاصمة بغداد تعاني الكثير من نقص الخدمات والاعمار، فهي بحاجة الى “ثورة” خدمات وأعمار من خلال المشاريع الاستراتيجية، وهذا ما سنعمل عليه من خلال التنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة وعلى رأسها امانة العاصمة”.

وبينت ان “مجلس النواب يراقب حالياً عمل امين العاصمة بغداد الجديد، وسوف تكون هناك محاسبة لأي تقصير في أداء الواجب من خلال توفير الخدمات والاعمار”.

وأشارت الموسوي، الى أن “الضغوطات السياسية أثرت بشكل كبير على سير عملية الإعمار في العراق عامة والعاصمة بغداد خاصة”، مشددة على أن “مجلس النواب سيعمل على إبعاد ملف خدمات بغداد بعيداً عن أي مجاملات سياسية او ضغوطات”.

وعلى الرغم من حزمة الإصلاحات التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة، منذ ما يزيد على خمسة عشر عاما في ملفات وقضايا الفساد والمشاريع المتلكئة منذ فترات يصل بعضها إلى أكثر من 10 سنوات، ما زالت البلاد تشهد تعثرا في تنفيذ آلاف المشاريع التي تصل قيمتها إلى عشرات مليارات الدولارات.

ويعزو نواب في البرلمان أسباب ذلك إلى الفساد بالدرجة الأولى، إلى جانب غياب آليات لمحاسبة الشركات المتلكئة.

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