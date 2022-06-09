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رانيا يوسف تطل من على متن يخت في وسط البحر

فاجأت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​، متابعيها بنشرها صوراً جديدة لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، بدت فيها بإطلالة رائعة.

فقد ظهرت يوسف بمجموعة الصور التي نشرتها، وهي على متن يخت في وسط البحر، وعلقت عليها قائلة :”يمكن لنسيم الصباح أن يجعل يومك كله سعيداً”.

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وحصدت إطلالة الممثلة رانيا يوسف الكثير من علامات الإعجاب، وكان من بين تعليقات المتابعين الذين تركوا لها قلوب حمر كثيرة على الصور :”منوره”، “قلبي”، “ملكة جميلة”، “روح قلبي”، “إستمتعي يا ملكتي”،”بحبك جدا يا رورو”.

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