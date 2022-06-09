Posted on by

شركات لبنانيَّة تعتزم الاستثمار في مدينة «أور» الأثريَّة

شركات لبنانيَّة تعتزم الاستثمار في مدينة «أور» الأثريَّة

 الناصرية: نجلاء الخالدي
بحث المعاون الإداري لمحافظ ذي قار فيصل علي الشريفي، أمس الأربعاء، مع وفد من الشركات اللبنانيَّة، الفرص الواعدة للاستثمار في مدينة أور الأثرية .
وقال الشريفي : إنَّ “الحكومة المحلية في ذي قار، عرضت لوفد من الشركات اللبنانية، الفرص الاستثمارية المتوفرة، وأعرب الوفد اللبناني عن رغبته في الاستثمار في المجالات السياحية والفندقية في المدينة الأثرية” .
وأوضح أنَّ “الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، أوصلت الخدمات الأساسية (الطرق والمجاري والماء) لمساحات كبيرة في مدينة أور، استعداداً لبدء مشاريعها وبانتظار الاستثمارات الأجنبية والمحلية في إنجاز باقي الخدمات”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close