شركات لبنانيَّة تعتزم الاستثمار في مدينة «أور» الأثريَّة

الناصرية: نجلاء الخالدي
بحث المعاون الإداري لمحافظ ذي قار فيصل علي الشريفي، أمس الأربعاء، مع وفد من الشركات اللبنانيَّة، الفرص الواعدة للاستثمار في مدينة أور الأثرية .
وقال الشريفي : إنَّ “الحكومة المحلية في ذي قار، عرضت لوفد من الشركات اللبنانية، الفرص الاستثمارية المتوفرة، وأعرب الوفد اللبناني عن رغبته في الاستثمار في المجالات السياحية والفندقية في المدينة الأثرية” .
وأوضح أنَّ “الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، أوصلت الخدمات الأساسية (الطرق والمجاري والماء) لمساحات كبيرة في مدينة أور، استعداداً لبدء مشاريعها وبانتظار الاستثمارات الأجنبية والمحلية في إنجاز باقي الخدمات”.تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط