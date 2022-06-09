شركات لبنانيَّة تعتزم الاستثمار في مدينة «أور» الأثريَّة

الناصرية: نجلاء الخالدي

بحث المعاون الإداري لمحافظ ذي قار فيصل علي الشريفي، أمس الأربعاء، مع وفد من الشركات اللبنانيَّة، الفرص الواعدة للاستثمار في مدينة أور الأثرية .

وقال الشريفي : إنَّ “الحكومة المحلية في ذي قار، عرضت لوفد من الشركات اللبنانية، الفرص الاستثمارية المتوفرة، وأعرب الوفد اللبناني عن رغبته في الاستثمار في المجالات السياحية والفندقية في المدينة الأثرية” .

وأوضح أنَّ “الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، أوصلت الخدمات الأساسية (الطرق والمجاري والماء) لمساحات كبيرة في مدينة أور، استعداداً لبدء مشاريعها وبانتظار الاستثمارات الأجنبية والمحلية في إنجاز باقي الخدمات”.

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