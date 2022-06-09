Posted on by

فيديو: من تحت الأرض.. نظام الصواريخ إيه-235 الروسي

Image preview
إيهاب مقبل

 نظام الصواريخ إيه-235 المضاد للصواريخ الباليستية، وهو أحدث وأقوى وأفضل نظام دفاع جوي صاروخي فى العالم، إذ بمقدوره إصابة هدفه على ارتفاع 800 كيلو متر، وبالتالي تجاوز بشكل كبير قدرات أي نظام دفاع صاروخي موجود في العالم.

 يعتبر نظام الصواريخ إيه-235 الروسي من أفضل وأحدث وأقوى المنظومات المضادة للصواريخ، فهو يمتلك صاروخ سريع جدًا وقادر على اسقاط الصواريخ الباليستية النووية والأقمار الصناعية.

 ويمكن استخدام منظومة الصواريخ الجديدة على مرحلتين، الأولى كصواريخ مجهزة برؤوس حربية عادية، والثانية أن تكون مجهزة برؤوس نووية.

 صممت المنظومة الجديدة لصد أي هجوم نووي على العاصمة موسكو، ونشر النظام في المناطق المحيطة بمدينة موسكو في أواخر عام 2018.

 

مشاهدة الفيديو:

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close