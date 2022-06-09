فيديو: من تحت الأرض.. نظام الصواريخ إيه-235 الروسي

نظام الصواريخ إيه-235 المضاد للصواريخ الباليستية، وهو أحدث وأقوى وأفضل نظام دفاع جوي صاروخي فى العالم، إذ بمقدوره إصابة هدفه على ارتفاع 800 كيلو متر، وبالتالي تجاوز بشكل كبير قدرات أي نظام دفاع صاروخي موجود في العالم.

يعتبر نظام الصواريخ إيه-235 الروسي من أفضل وأحدث وأقوى المنظومات المضادة للصواريخ، فهو يمتلك صاروخ سريع جدًا وقادر على اسقاط الصواريخ الباليستية النووية والأقمار الصناعية.

ويمكن استخدام منظومة الصواريخ الجديدة على مرحلتين، الأولى كصواريخ مجهزة برؤوس حربية عادية، والثانية أن تكون مجهزة برؤوس نووية.

صممت المنظومة الجديدة لصد أي هجوم نووي على العاصمة موسكو، ونشر النظام في المناطق المحيطة بمدينة موسكو في أواخر عام 2018.

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