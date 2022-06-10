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أسعار البنزين “تعاود الارتفاع” مجدداً في السليمانية

ارتفعت أسعار البنزين مجدداً، اليوم الجمعة، في محافظة السليمانية بعد استقرار اسعارها لعدة أيام.

وقال مراسلنا في السليمانية أن سعر اللتر الواحد من السوبر وصل إلى 1350 دينارا، و1275 دينارا للتر الواحد من المحسن و 1150 دينارا للعادي.

وأضاف المراسل أن “سعر السوبر كان يوم أمس بـ1300 دينار، و1250 دينارا للتر الواحد من المحسن و1150 لنوعية العادي.

وتشهد محافظة السليمانية على مدار الأشهر الماضية أزمة وقود خانقة أدت إلى تظاهرات وقطع لعدد من الطرق في المحافظة.

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